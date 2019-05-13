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新北土石流守護神 用Line聊天還知防災資訊

2019-05-13 11:45聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

為了實踐簡政便民、智能城市的功能，新北市農業局特地成立Line新北市土石流守護神...
為了實踐簡政便民、智能城市的功能，新北市農業局特地成立Line新北市土石流守護神，設立土石流防災資訊LINE專屬帳號，能夠在災害來臨時，即時獲取土石流紅、黃警戒資訊以及雨量資料等，在第一時間守護市民安全。圖／新北市農業局提供
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汛期已至，為了實踐簡政便民、智能城市的功能，新北市農業局特地成立Line新北市土石流守護神，設立土石流防災資訊LINE專屬帳號（ID： @lyo3306s），能夠在災害來臨時，即時獲取土石流紅、黃警戒資訊以及雨量資料等，在第一時間守護市民安全，也讓民眾平時就能了解土石流相關防災的活動與資訊。

農業局所建設的土石流防災資訊LINE，內容主要分為4大點，包括土石流導覽、防災資訊、防災圖資以及其他相關服務。土石流導覽為土石流介紹、新北市24區的土石流潛勢溪流、土石流自主防災社區2.0及相關Q&A，讓民眾迅速了解何謂土石流。

防災資訊為提供觀測即時雨量、累積雨量以及土石流紅黃色警戒訊息；防災圖資部分為颱風動向的圖資及查詢相關疏散避難的地圖；最後則是其他服務，主要是可個人化設定接收警戒訊息的區域，勾選關注地點，避免過多警戒訊息，使用過後也可透過表單提出對系統建議的地方。

農業局長李玟表示，今年的汛期已至，農業局會持續辦理土石流自主防災社區及宣導等，也請山區民眾多注意相關的防災資訊，並做好防災準備，若遇到疏散撤離時，請配合疏散，避免土石流釀成傷亡的憾事發生。

李玟表示，今年也在LINE上設置專屬帳號，提供雨量、颱風路徑及土石流警戒發佈狀況等資訊，並即時傳送災防示警訊息至手機，讓民眾能夠提早離災與避災，減少發生災害及傷亡的情況。

為了實踐簡政便民、智能城市的功能，新北市農業局特地成立Line新北市土石流守護神...
為了實踐簡政便民、智能城市的功能，新北市農業局特地成立Line新北市土石流守護神，設立土石流防災資訊LINE專屬帳號，能夠在災害來臨時，即時獲取土石流紅、黃警戒資訊以及雨量資料等，在第一時間守護市民安全。圖／新北市農業局提供
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新北市農業局長表示，今年的汛期已至，農業局會持續辦理土石流自主防災社區及宣導等，...
新北市農業局長表示，今年的汛期已至，農業局會持續辦理土石流自主防災社區及宣導等，也請山區民眾多注意相關的防災資訊，並做好防災準備，若遇到疏散撤離時，請配合疏散，避免土石流釀成傷亡的憾事發生。圖／新北市農業局提供
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新北市農業局長表示，今年的汛期已至，農業局會持續辦理土石流自主防災社區及宣導等，...
新北市農業局長表示，今年的汛期已至，農業局會持續辦理土石流自主防災社區及宣導等，也請山區民眾多注意相關的防災資訊，並做好防災準備，若遇到疏散撤離時，請配合疏散，避免土石流釀成傷亡的憾事發生。圖／新北市農業局提供
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