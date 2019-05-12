影／「與惡」讓水湳洞紅了 但早年這裡是叫水南洞

2019-05-12 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個二十年去養一個殺人犯！」台劇《我們與惡的距離》播完了，劇中許多金句，仍讓人津津樂道，尤其是這句。最近也有許多人追劇追景追到水湳洞來，瑞芳區龍鎮里里長林文清說，水湳洞在早年是叫水南洞，顧名思義是水的南方有山洞，這裡真的有山洞。

台劇《我們與惡的距離》殺人兇手李曉明的母親林秀麗在搬回老家後，怕被人認出，每天戴著口罩出門，在河堤邊擺攤賣肉粽，人權律師王赦為了想要更進一步了解李曉明過去的生活，前來拜訪林秀麗，林秀麗不知道自己教養孩子的方式到底哪裡出了問題，崩潰之際拋出這句話，加害者家屬沉痛又無力的心境讓人跟著噴淚。

劇中主角一家人住的房子，是在東北角的水湳洞漁港、陰陽海附近，最近吸引許多人追劇追景追到水湳洞來，水湳洞漁港人煙稀少，取景的地方，只是漁港小小一隅，卻能拍出那麼強的氣場，讓人驚豔。

水湳洞受注目，有人好奇水湳洞這地名是怎麼來的，龍鎮里里長林文清說，這裡舊名是水南洞，水南邊的洞，從大清到日治時基都用水南洞，國民政府來台才在南字加上水字旁，現在有些老人家很堅持，要求去掉水字旁，但現在大家通用水字旁的湳，他也都會寫水湳洞，但去水的水南洞故事，還是要讓大家知道。