林口龍壽茶正當季 「生津製茶廠」勇奪特等獎

2019-05-12 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



2019林口區農會所舉辦的林口區春季龍壽茶比賽結果於4月30日揭曉，特等獎由在地的「生津製茶廠」第2代老闆林文珍奪得，而目前正值龍壽茶的產季，喜愛品茶的民眾不妨把握機會，前往林口品嚐龍壽茶的清香滋味。

林口區主要出產龍壽茶，而龍壽茶沖泡後香味撲鼻，茶湯呈現琥珀金黃色澤，此茶的特色為茶味清香、滋味厚略帶點苦澀，集結了香、濃、醇、韻、美5大特點。

位於林口的「生津製茶廠」」，已經在當地經營超過30年，其中，經歷過茶產業的興衰與轉型，目前栽培面積約0.7公頃，而獲獎的林文珍現年86歲與其54歲兒子陳昆諒，是「生津製茶廠」的負責人，這次比賽兩人一起包辦了特等獎及頭等獎，實屬不易。

從早年的專業生產，到民國84年起開始發展成觀光體驗型的製茶廠，受到大小朋友的喜愛，每到假日，茶園就會湧進來自各地的遊客，除了「親手學做茶」外，還可以品嘗到龍壽茶的美好滋味。

早年的林口，可說是「茶的故鄉」，因台地地形再加上經常起霧的特性，讓林口茶的採收便利，品質更是一流，而陳昆諒為了讓民眾了解到林口茶的好，除了將茶廠轉型成觀光茶廠，讓民眾除了「喝」茶，還能進一步有「做」茶以及「品」茶的體驗。

主審這次春茶評鑑的行政院農業委員會茶業改良場文山分場股長潘韋誠表示，今年參賽的龍壽茶品質優良，而獲得特等獎的龍壽茶，不論在茶的清甜、香氣、耐泡程度以及發酵程度，都略勝一籌。