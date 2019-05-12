親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新北基宜3縣市「大雨特報」 今晚入夜後易有強降雨

林口龍壽茶正當季 「生津製茶廠」勇奪特等獎

2019-05-12 19:38聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

2019林口區農會所舉辦的林口區春季龍壽茶比賽結果於4月30日揭曉，特等獎由在地的「生津製茶廠」第2代老闆林文珍奪得，而目前正值龍壽茶的產季，喜愛品茶的民眾不妨把握機會，前往林口品嚐龍壽茶的清香滋味。

林口區主要出產龍壽茶，而龍壽茶沖泡後香味撲鼻，茶湯呈現琥珀金黃色澤，此茶的特色為茶味清香、滋味厚略帶點苦澀，集結了香、濃、醇、韻、美5大特點。

位於林口的「生津製茶廠」」，已經在當地經營超過30年，其中，經歷過茶產業的興衰與轉型，目前栽培面積約0.7公頃，而獲獎的林文珍現年86歲與其54歲兒子陳昆諒，是「生津製茶廠」的負責人，這次比賽兩人一起包辦了特等獎及頭等獎，實屬不易。

從早年的專業生產，到民國84年起開始發展成觀光體驗型的製茶廠，受到大小朋友的喜愛，每到假日，茶園就會湧進來自各地的遊客，除了「親手學做茶」外，還可以品嘗到龍壽茶的美好滋味。

早年的林口，可說是「茶的故鄉」，因台地地形再加上經常起霧的特性，讓林口茶的採收便利，品質更是一流，而陳昆諒為了讓民眾了解到林口茶的好，除了將茶廠轉型成觀光茶廠，讓民眾除了「喝」茶，還能進一步有「做」茶以及「品」茶的體驗。

主審這次春茶評鑑的行政院農業委員會茶業改良場文山分場股長潘韋誠表示，今年參賽的龍壽茶品質優良，而獲得特等獎的龍壽茶，不論在茶的清甜、香氣、耐泡程度以及發酵程度，都略勝一籌。

新北市農業局表示，為了提升新北好茶的品質及安全，新北市輔導各產區農會所辦理的評鑑比賽，並強化抽驗把關，民眾在購買時，只要認明「新北好茶」比賽茶，就是安心安全的保證。由於目前正值龍壽茶的產季，民眾可以把握機會，到林口走走，順便品嚐一下龍壽茶的醇厚滋味。

生津製茶廠的茶園。圖／新北市農業局提供
生津製茶廠的茶園。圖／新北市農業局提供
分享
林口區春季龍壽茶比賽評審過程。圖／新北市農業局提供
林口區春季龍壽茶比賽評審過程。圖／新北市農業局提供
分享
54歲的陳昆諒（右）與農業局長李玟（左）合影。圖／新北市農業局提供
54歲的陳昆諒（右）與農業局長李玟（左）合影。圖／新北市農業局提供
分享
林文珍（右）、妻子陳芳子（中）與兒子陳昆諒，是「生津製茶廠」的負責人，勇獲此次比...
林文珍（右）、妻子陳芳子（中）與兒子陳昆諒，是「生津製茶廠」的負責人，勇獲此次比賽的特等獎。圖／新北市農業局提供
分享

林口行政院
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

打造世界遺產旅遊小鎮 李永萍：要為水金九賺第二桶金

2019-05-12 13:24

「寶石」議長治喪委員會 韓國瑜任副主委

2019-05-12 17:32

影／2019新北佛誕文化節 國內外寺廟叩鐘108響祈福

2019-05-12 16:59

執勤無法照顧發燒兒 女警哽咽：我是不及格的媽媽

2019-05-12 15:25

滿頭白髮顧孫女 這母親節不一樣

2019-05-12 14:36

母親節臉書談媽 柯P自爆：沒送過母親節禮物、卡片

2019-05-12 14:09

影／生物人工清除荔枝椿象 大坑步道湧進遊客

2019-05-12 12:52

建案樓頂掛籠子？觀景台啦

2019-05-12 00:11

迷你柑林國小僅8生 侯友宜：3年200萬助轉型

2019-05-11 23:54

板中「男裙周」 校友穿裙聲援

2019-05-11 23:49

北流Live House沒音響？ 業界盼：至少裝喇叭

2019-05-11 23:40

遊具分區 建成公園親子共樂

2019-05-11 23:34

雙城論壇「只能吃飯」 北市議員反彈

2019-05-11 23:27

資源回收／新北：因地制宜 盼協調法令鬆綁

2019-05-11 23:26

Live House硬體 業界：至少做隔音、喇叭

2019-05-11 23:20

北市資源回收分類分日 議員批一市多制

2019-05-11 23:19

北流南基地Live House 沒裝燈光音響

2019-05-11 23:14

影╱石門百斤肉粽吸睛猛男更猛 媽媽尖叫像席夢思

2019-05-11 17:38

北市火災住宅占最大宗 幸275件因住警器避免傷亡

2019-05-11 17:32

與Metro ED簽備忘錄 新北學生赴矽谷研習走向國際化

2019-05-11 17:08

母親節前夕 台北中山警「媽媽我愛您⋯」暖心宣導交安

2019-05-11 15:17

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

高市警22個月內赴港澳33次 警局：不排除記大過

2019-05-12 17:59

每家牧場只能申請1名外勞 酪農：這是坐冷氣房想出來的

2019-05-11 21:43

館長陳之漢指捐50萬沒感謝狀 高市府：已寄出

2019-05-12 13:59

影／高三生耗時2個月 蓋出朴子配天宮模型

2019-05-12 08:18

高雄揭軍事遺址神秘面紗 鼓山洞鐘乳石兩周吸客千餘人

2019-05-12 10:51

勤科大明秀湖美景怡人 晨昏成師生取景聖地

2019-05-12 08:55

台中真膳美饌餐廳停業 消保官建議這麼做

2019-05-12 08:48

創校120年僅見3名女校長 校慶同框成佳話

2019-05-11 23:37

台南左鎮化石園區開幕 5、6千人塞爆周邊道路

2019-05-12 11:41

網傳台中市亂挖河岸 市府澄清：打造更優質水岸環境

2019-05-12 10:37

影╱苗栗愛轉來平權遊行 街頭現長龍

2019-05-11 21:29

北流Live House沒音響？ 業界盼：至少裝喇叭

2019-05-11 23:40

后里廢輪胎大火後 送走300噸廢輪胎

2019-05-12 07:53

打造世界遺產旅遊小鎮 李永萍：要為水金九賺第二桶金

2019-05-12 13:24

花蓮萬榮村長補選出爐 伍曉凌捲土重來178票勝出

2019-05-11 21:10

雲林縣府與台農攜手合作 打造「崙背鮮乳」開賣囉

2019-05-12 17:00

台東龍田有黑態出沒？ 專家看過照片：可能性不高

2019-05-12 18:32

影／生物人工清除荔枝椿象 大坑步道湧進遊客

2019-05-12 12:52

出席編舟計畫 韓國瑜代妻捐20萬

2019-05-11 23:09

台灣漁船演進史都在他家衣櫥 仿真模型漁船還能下水

2019-05-12 10:57

慶母親節企業捐助20萬 超商包場讓110家扶親子開心買

2019-05-12 12:30

校務歧見大 桃市某國小家長會網路連署換校長

2019-05-11 23:22

經國站新啟用周邊違停多 桃巿府：協調開闢臨時停車場

2019-05-12 12:02

同婚登記去台北？ 苗縣府致歉：隨時可為他們服務

2019-05-11 23:28

慶祝母親節 今天小王請銀髮媽媽吃免費牛肉麵

2019-05-12 09:04

寶島時代村復活 南投縣民免費

2019-05-11 23:36

「寶石」議長治喪委員會 韓國瑜任副主委

2019-05-12 17:32

28對夫妻再披嫁紗 提倡幸福家庭

2019-05-11 21:29

基隆義二路上的美好風景 自立書店為文史再盡心力

2019-05-12 14:15

回金門組隊「打花草」 紀念父親

2019-05-12 00:05

基隆私老建築保存再生 繼陳醫院後梅英居將以陶會友

2019-05-12 11:32

影／柯文哲現身一中街 現場刮起「柯來瘋」

2019-05-11 22:54

柯文哲現身一中商圈 媒體搶拍遭柯粉嗆三字經

2019-05-12 00:13

覺行寺開發案引發石虎保育爭議 寺方：調查未發現石虎

2019-05-12 15:24

拱天宮之名嚴禁外界使用 管委會公告將追究法律責任

2019-05-12 19:39

影╱超大版iPad尋找童年影像 銅鑼國小啟用高科技光牆

2019-05-11 21:07

中央允諾協助 九讚頭車站、峨眉湖 盼打造亮點

2019-05-11 23:50

建案樓頂掛籠子？觀景台啦

2019-05-12 00:11

八德榮家已故老榮民獻愛 母親節前夕捐700萬

2019-05-11 21:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top