「白眼女神」黃捷 將在新北登台獻唱

2019-05-12 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



時代力量高雄市議員黃捷，因受不了高雄市長韓國瑜狂跳針回應「高雄發大財」大翻白眼而意外爆紅，甚至有網友稱「白眼女神」、「鄉民女神」，而黃捷預計在7月6日北上新北，參加新北時代力量黨部的募款演唱餐會，並且登台演唱，有網友留言「支持白眼女神」。

時代力量新北黨部主委陳志明說，當天會在三重彭園婚宴館舉辦餐會，包括黨主席邱顯智、立委黃國昌、秘書長陳孟秀、新北黨部副執行長彭盛韶都會到場，並登台唱歌，會以輕鬆方式進行餐會，約有10多首歌曲，也會進行大合唱。

陳志明說，另也邀請白眼女神之稱的高雄市議員黃捷，以及健身女神、台中黨部副執行長吳佩芸，除此之外還有多名神秘嘉賓正在邀約當中，歡迎買票支持，聽鄉民女神黃捷 、健身女神吳佩芸唱歌。

陳志明表示，即便資源匱乏仍持續關注居住正義、勞動條件、交通問題、托育照護、體育改革、警消權益等各項市政議題，要讓新北市變成一座真正安居樂業的城市，同時也要讓新北市議會更加公開透明。