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滬尾偕醫館140週年 淡水古蹟博物館推專案導覽

2019-05-12 18:32中央社 新北12日電

今年是滬尾偕醫館創立140週年，也是清法戰爭滬尾之役135週年，淡水古蹟博物館與淡水基督長老教會合作，將在6月1日、2日推出專案導覽及系列優惠活動，即日起免費報名。

清法戰爭滬尾之役時，馬偕博士和偕醫館人員提供傷兵及民眾醫療支援，在此戰役中占有一定的歷史地位，而馬偕博士當時留下的文物、文獻資料，也成為無價的文化資產。

淡水古蹟博物館長柏麗梅表示，為了讓民眾體會馬偕博士對淡水、台灣的影響，同時拉近民眾與古蹟文化的距離，淡水古蹟博物館與淡水基督長老教會合作，將在6月1日、2日推出專案導覽及系列優惠活動。

6月1日推出的「憶馬偕路線」活動，將帶領民眾走訪滬尾偕醫館、淡水基督長老教會、馬偕租房處、馬偕故居、姑娘樓、牧師樓、理學堂大書院等，與馬偕博士生活相關的建築物。

6月2日辦理的「西進滬尾路線」導覽活動，則是走訪得忌利士洋行、英國領事官邸、紅毛城、海關碼頭等百年前洋人生活聚集處，帶民眾了解當時洋人在淡水的生活風貌，以及對淡水在台灣關務歷史的樞紐地位。

除此之外，這2天也將同步淡古「袋」你遊－臉書粉絲專頁兌獎活動，不但有免費限量DIY體驗，還有紅城小舖自營商品優惠，導覽活動即日起開始報名。

古蹟博物館淡水戰爭
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