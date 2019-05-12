影／2019新北佛誕文化節 國內外寺廟叩鐘108響祈福

2019-05-12 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



為慶祝釋迦牟尼佛2563年誕辰，新北市土城慈法禪寺今舉辦「2019新北國際佛誕文化節-慶佛誕叩鐘祈福活動」，號召全台及國外900間寺廟齊叩鐘108響，新北市長侯友宜也到場叩鐘祈福，並致贈「高樹法幢」匾額，感念廟方秉持佛陀慈悲的精神，照顧地方民眾、濟助眾生。

侯友宜說，農曆4月8日「佛誕日」是佛教信徒的重要節日，除了歡慶佛陀誕生外，同時透過叩鐘108響來為全世界祈福。侯表示，由於慈法禪寺長年致力於佛法弘化，以及促進國際宗教交流，獲得海內外各界的肯定，也是新北市績優宗教團體的代表之一，因此，特地致贈「高樹法幢」匾額，感謝廟方佛陀慈悲的精神。

淨耀法師說，叩鐘是佛教中修行的一部分，並含有有三種意義，第一，是聞鐘聲煩惱清，第二，是破除災難遠離煩憂，第三，是鐘聲離苦得樂，祈求大家健康平安。