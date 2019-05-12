執勤無法照顧發燒兒 女警哽咽：我是不及格的媽媽

2019-05-12 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



為了慶祝母親節，新北市立圖書館今找來人民保母及新住民媽媽向小朋友們分享故事，其中新北市警局婦幼警察隊女警曾郁芳表示，工作常需要24小時待命，晚上回家孩子都睡了，親子相處時間很短暫，某次孩子生病，因勤務關係無法請假回家，「我是不及格的媽媽，但除了是孩子的媽媽，更是人民的保母，希望小朋友都能了解媽媽工作的辛苦。」

新北市立圖書館今天舉辦「我的超人媽媽」活動，找來警察分享職業故事。談到自身經歷，曾郁芳哽咽地說，某次接到孩子發燒生病的電話，但因勤務關係無法請假回家照顧，自己是一個不及格的媽媽，可是自己除了是孩子的媽媽，更是人民的保母，希望小朋友都能體諒解媽媽們。

除了警察分享故事外，市立圖書館也找來新住民媽媽用家鄉故事，帶小朋友認識異國文化。越南媽媽阮氏芳花表示，越南沒有特別過母親節，多是每年國際三八婦女節與10月20日越南婦女節，才會送菊花給媽媽，感謝辛勞；她還說，當「外來的」媽媽不容易，尤其剛來台灣時，沒有太多管道可與他人交流，如今透過說故事，除了可自我成長，還可以和大家分享家鄉文化，真的感到很欣慰。

來自緬甸的郭萍芬說，緬甸也沒有特別過母親節的習慣，因緬甸康乃馨很貴，會用玫瑰花代替，雖然來自各個國家的新住民多了語言、宗教和文化的隔閡，但參加圖書館的公益故事團，可以將家鄉的風俗文化介紹給大家認識，新住民姊妹都感到榮譽。