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力挺韓國瑜 劉家昌批蔣萬安：標準的第二個馬英九

滿頭白髮顧孫女 這母親節不一樣

2019-05-12 14:36聯合報 記者王敏旭╱即時報導

70歲的阿嬤帶著近2歲的小慈參加「企鵝爸、袋鼠媽圓夢感恩」活動，小慈高興的揮舞雙手，讓一旁的阿嬤看得很高興，新北社會局與婦幼發展協會今為單親或隔代教養的家庭，舉辦不一樣的母親節慶祝活動。

企鵝爸、袋鼠媽圓夢感恩活動，邀請53個單親、隔代教養家庭，讓子女向負責照顧的爸爸、媽媽、阿公、阿嬤奉上一杯熱茶進行感謝，另外活動也致贈蜂蜜蛋糕、圓夢獎金給予這些家庭鼓勵。

近2歲小慈還不會奉茶，但揮舞起雙手可讓阿嬤笑得合不攏嘴，阿嬤說，單親的女兒需要工作，小慈都由她負責照顧，有時候小慈的舅舅也會利用鐵工廠工作之餘，幫忙分擔照顧，小慈還不會奉茶，但健康、開心就好。

37歲的謝姓單親爸爸3年前與妻子離異，要工作兼顧照顧未滿4歲的女兒，選擇機動性較高的電話行銷工作，才能邊工作邊照顧女兒，白天送女兒到幼稚園，下班時間一到又趕到幼兒園接女兒。

另外還有位黃媽媽帶著3位女兒參加，大女兒時常代母職幫忙照顧二妹，好讓媽媽專心照顧發展遲緩的小妹，3位女兒今天都為媽媽奉茶，讓黃媽緊緊抱著3女兒，感動得潸然淚下。

母親節不只是媽媽的節日，也有許多單親爸爸代母職養育兒女，新北社會局長張錦麗說，單親爸爸可以透過關懷專線0800-581-958尋求各項情緒支持，同時也能給單爸育兒指導、醫療衛生、親職教育等相關服務，並媒合福利資源。

70歲的阿嬤帶著近2歲的小慈參加「企鵝爸、袋鼠媽圓夢感恩」活動，儘管小慈還不會奉...
70歲的阿嬤帶著近2歲的小慈參加「企鵝爸、袋鼠媽圓夢感恩」活動，儘管小慈還不會奉茶，但揮舞起雙手可讓阿嬤笑得合不攏嘴。圖／新北社會局提供
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新北隔代教養
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