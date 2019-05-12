打造世界遺產旅遊小鎮 李永萍：要為水金九賺第二桶金

2019-05-12 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



新北市第十二選區立法委員擬參選人李永萍，這二天密集走訪金瓜石九份請益交流，她認為「水金九」前面應再正名加個「瑞」字，「瑞水金九」擁有世界級的礦業文化遺產資源，但欠缺文化品牌的觀光旅遊與智慧交通整體規劃，她如獲得國民黨初選提名，誓言將擦亮「瑞水金九」，打造「第二桶金」。

李永萍今天在臉書中po 出一個涵蓋瑞芳、水湳洞、金瓜石、九份全景區美景的輕影片，希望各界關注這個區域如何能升級為世界級觀光景點的議題。

她指出，九份不能只有基山街，瑞芳不能只有九份，應該要透過「瑞水金九世界遺產旅遊小鎮」的品牌定位來翻轉這個困局。她認為可用「環狀小巴智慧接駁」解決瑞芳及九份的塞車問題；公共用地過少瑞芳市區無法發展的困境，則需強力立委來協調中央的台鐵台電台糖，跟地方共存共榮釋出土地，共創多贏，她自認自己有這個能力。

再盤點挖掘瑞水金九各地深度旅游景點，經由文史故事包裝、文創設計行銷、點線面配套串連，以新興的「風格旅遊」、「生態旅遊」方式，讓觀光客「慢下來」，增加瑞水金九的人均留宿消費，第二天第三天再將瑞芳觀光客導流至北海岸七星區繼續體驗行程。

李永萍認為，百年瑞芳小鎮是水金九一切採金故事的起點，要加上「車站、老街、美食」，以及活在這個歷史生活圈的居民，才能把「瑞水金九」的故事說得完整。

瑞芳車站前的美食廣場，早有許多傳奇小吃進駐，但外籍觀光客卻鮮少知道，她以台北寧夏夜市改造升級成知名「國際美食夜市」為例，希望能推動在菜單和告示增加外語，解決點菜及行銷宣傳的障礙，並推動無現金行動支付，解決外國觀光客及陸客現金找零的困擾。

李永萍也走訪了金瓜石勸濟堂，跟總幹事及里長請益交流。她認為金瓜石水湳洞包含十三層遺址、廢煙道、斜坡索道、黃金神社等等的礦業遺址文資條件甚佳，佐以陰陽海、黃金瀑布、地質公園等山海景緻，絕對值得以世界級的文化遺產來打亮品牌。