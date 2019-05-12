影/生物人工清除荔枝椿象 大坑步道湧進遊客

2019-05-12 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市政府觀光旅遊局利用人工和生物法，防治清除荔枝椿象，成效好，大坑步道的荔枝椿象清除後，人潮湧進。

今年4月起，台中市觀光旅遊局陸續接獲登山民眾反映大坑登山步道扶手有荔枝椿象出沒，民眾登山可能不慎觸摸，被荔枝椿象的毒液噴濺受傷。

台中市觀旅局風景區管理4月底開始啟動加強物理防治，每天派員清除6-10號步道上之荔枝椿象，並在步道附近設立多處告示牌。

4月中旬也有民間團體採生物防治，施放約2萬隻平腹小蜂，效果已逐漸展現，讓民眾可安心來大坑爬步道享受登山健行樂趣。

觀光旅遊局長林筱淇說，台中市風景區管理所轄管之大坑步道共有12條，其中6號、7號、8號、9號、9-1號及10號等6條步道，是荔枝椿象較常出沒位置，針對這些步道，因考量登山民眾甚多且生態豐富，不適合噴灑化學藥物，故採用物理及生物防治法處理。

在物理防治方面，風管所目前每日派工以吸塵器清除步道扶手的荔枝椿象，以避免登山民眾碰觸扶手，而不慎被荔枝椿象毒液噴到受傷。