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北流南基地Live House 不裝燈光音響

2019-05-11 23:41聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

耗資60億元興建的台北流行音樂中心，北市府向文化部請增7千萬元，於6000席的表演廳加裝音響、燈光設備。但有知情人士指出，如果從育才角度出發，6000席的中大型表演廳都要裝燈光、音響，那麼位於南基地的小型表演場地，3處Live House更有其必要，畢竟票房實力只能撐得起小型場地的樂團，更是重點培育對象，但目前為止，市府並未編列相關預算。

台北市文化局專門委員張蓉真表示，南基地除了音樂餐廳外，目前有3個Live House，分別是200席、800席和1600席，均規劃建置基礎設備，其中200席的表演場地將作為育才基地，燈光、音響、舞台設備一應俱全，而傾向對外標租的800席和1600席空間，則會做好隔音、基本佈線，其餘燈光、音響、舞台等再交由團隊自行裝設。

針對外界質疑這違背人才培育理念，張蓉真坦言，南基地預算僅3億元，預算調配有先後順序，市府會先將最重要的隔音、基本佈線先做好，保持未來加裝的彈性。她也強調，Live House與音樂餐廳未來均會標租，留待業者衡量，畢竟不同性質的表演團體自己會帶自己的設備，大家偏好的燈光、音響設備完全不同。

北流北基地有6000席的主場館，主打專為流行音樂演出需求所設計，上月舉辦測試場，找來茄子蛋、滅火器等知名藝人演出加持。由於演出當時缺乏音響設備，遭到議員批評，市府向文化部請增7千萬元預算，擬加裝喇叭、追光燈，補足基本音響設備，其他高階設備留待表演者進駐時另行裝設。

至於南基地，據了解，市府早期規劃南基地整棟空屋OT給執行團隊經營並負擔裝潢，市長柯文哲去年決議翻盤，不OT了，將南基地場館改由行政法人或北市府自營。張蓉真坦言，改變經營策略後，呈報文化部，文化部表示尊重，但不會再增加任何預算。

台北流行音樂中心南基地仍在施工中。記者魏莨伊／攝影
台北流行音樂中心南基地仍在施工中。記者魏莨伊／攝影
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台北流行音樂中心北基地的表演廳。圖／報系資料照
台北流行音樂中心北基地的表演廳。圖／報系資料照
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文化部北市文化局
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