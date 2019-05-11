北流Live House沒音響？ 業界盼：至少裝喇叭

2019-05-11 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北流行音樂中心南基地3處音樂展演空間（Live House）僅有200席的表演場地會提供喇叭、音響、燈光等硬體設備，800席和1600席均未裝設。對此業界向文化局喊話，至少要做好隔音、裝好喇叭，「盼文化局審慎衡量業者需求」。

典選音樂創辦人王方谷自1985年投身台灣流行音樂產業，他站在培育人才的角度，認為「北流的任務就是培育樂團」。對業界而言，5000席以下就算小場地，5000到1萬是中型，1萬人以上是大型，台灣目前大型表演場地只有小巨蛋，可容納1萬2000人，中大型場地如北流6000席表演廳，通常是不提供任何燈光和音響，只提供空間、空調。

不過，中型以下的場地就應該要有硬體設備，王方谷主張，在較小場地演出的樂團，沒有足夠票房實力，值得培養，因此站在業界角度，希望1600席、800席和200席場地都能建置基礎設施提供給樂團使用，如果樂團覺得不夠，想要添加再添加，「最好都要有完整配套」，希望文化局可以審慎衡量業者需求。

1976樂團的主唱陳瑞凱，則是本屆台北市流行音樂推動委員會的委員，表示「理論上還是裝基礎設備就好，買得太齊全也是浪費錢」，因此建議至少要先做好隔音、外場喇叭等影響聲學和動線的設備，至於內場監聽系統、樂器類、燈光音響就不一定要買。

除了隔音和喇叭，小型表演廳是否應該進一步裝設燈光、音響設備？這部分業界一直有兩派聲音，各有意見。一派從育才角度出發，認為應該裝，另一派則認為表演團體對音質各有要求，裝了使用率恐怕也不高。