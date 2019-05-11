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影╱石門百斤肉粽吸睛猛男更猛 媽媽尖叫像席夢思

2019-05-11 17:38聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市政府民政局與石門區公所今天下午在富基漁港舉辦「108年石門粽、農特產等觀光推廣活動」，新北市副市長謝政達與石門區區長林俊宏合力剝開一顆重達百斤，加入石門鐵觀音茶特製的大肉粽十分吸睛，現場民眾享用都說好吃。陽光又性感的猛男為現場媽媽獻舞，一名媽媽說，摸起來像席夢思，好舒服。

明天就是母親節，活動邀請30位年長的媽媽一起來呷肉粽「粽頭彩咬金戒」，每顆粽子通通有獎。其中一顆粽子內藏價值近5千元的金戒子。只見媽媽們下手搶粽，最後由住在東湖的媽媽黃秋香咬到金戒粽子，這位幸運媽媽很害羞說，第一次參加石門粽活動，想都沒想到就咬中金戒子了，她超開心。

現場還特別安排健康、陽光又性感的猛男為現場媽媽獻舞，只見現場媽媽們尖叫聲不斷。一名媽媽摸到猛男尖叫說，好舒服，像席夢思。

94歲資深肉粽達人林蜂阿嬤與謝副市長、區長及現場貴賓也一同親手包肉粽，一展好手藝。現場也發放500個「有求必粽香包」，贈送給現場民眾、考生，預祝個個考運亨通、人人金榜題名。

另外，還有多場「快手包肉粽」比賽，以及帶動人潮的「粽樂透摸彩」活動，消費百元就可兌換抽獎券1張，獎品豐富有最大獎40吋液晶電視及家電、農漁特產品。另有500顆肉粽免費送，民眾都吃得好樂。現場有石門區在地肉粽業者，石門區農會、林蜂肉粽、王家肉粽、郭家肉粽、林媽媽素粽、俞家肉粽等，民眾一次可品嘗到各式口味的肉粽。

住在東湖的媽媽黃秋香咬到金戒粽子，這位幸運媽媽很害羞說，第一次參加石門粽活動，想...
住在東湖的媽媽黃秋香咬到金戒粽子，這位幸運媽媽很害羞說，第一次參加石門粽活動，想都沒想到就咬中金戒子了，她超開心。記者游明煌／翻攝
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新北市政府民政局與石門區公所今天下午在富基漁港舉辦「108年石門粽、農特產等觀光...
新北市政府民政局與石門區公所今天下午在富基漁港舉辦「108年石門粽、農特產等觀光推廣活動」。記者游明煌／翻攝
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現場還特別安排健康、陽光又性感的猛男為現場媽媽獻舞，只見現場媽媽們尖叫聲不斷。記...
現場還特別安排健康、陽光又性感的猛男為現場媽媽獻舞，只見現場媽媽們尖叫聲不斷。記者游明煌／翻攝
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現場還特別安排健康、陽光又性感的猛男為現場媽媽獻舞，只見現場媽媽們尖叫聲不斷。記...
現場還特別安排健康、陽光又性感的猛男為現場媽媽獻舞，只見現場媽媽們尖叫聲不斷。記者游明煌／翻攝
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新北市政府民政局與石門區公所今天下午在富基漁港舉辦「108年石門粽、農特產等觀光...
新北市政府民政局與石門區公所今天下午在富基漁港舉辦「108年石門粽、農特產等觀光推廣活動」。記者游明煌／翻攝
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石門粽子
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