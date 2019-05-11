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與Metro ED簽備忘錄 新北學生赴矽谷研習走向國際化

2019-05-11 17:08聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市今天與美國加州Metro ED（大都會教育學區）簽署合作備忘錄（MOU），希望透過加強雙方技職教育合作，推動新北市技職學校走向國際化，拓展師生的國際視野。新北市教育局表示，今年將有關電機與電子群科金手獎師生安排赴美國矽谷創新產業地區技職研習，目前也正規劃雙方合作活動。

新北市教育局表示，Metro ED負責矽谷地區的技術職業教育，開設24個行業領域課程，提供國高中學生相關教育訓練，今年將有關電機與電子群科金手獎師生安排赴美國矽谷創新產業地區技職研習，讓學生能夠實際體驗Metro ED的創新課程、Google、Facebook產業技職體驗與參訪Stanford與 UC Berkeley大學等活動。

教育局目前已進行系列合作，包括跨國專題教學合作，雙方將會以新北市樟樹國際實創高中流行服飾科，進行跨國師資共同合作指導學生；國際論壇專題製作發表，則是共同創作的專題研究發展成熟後，將邀請美國師生來新北市與日本、德國、英國等其他國家進行專題製作發表及相互交流。

另外，今年7月也將邀請MetroED 教師前來台灣，辦理機器人製作暑期營隊以及教師工作坊，促進雙方在新興科技等教學議題上的互動與交流。教育局表示，系列合作案發展穩定後，雙方將進一步討論師生交換學習的可行性，及評估未來在學分採認上的具體策略，定期薦送技藝金手前往該學區及矽谷產業參訪與見習。

新北市教育局長張明文表示，教育局近年積極推動技職學校走向國際化，與德國、日本、澳大利亞、芬蘭、瑞士、英國及美國等跨國技職合作計畫，今年擴大與美國加州Metro ED簽定教育合作備忘錄，希望雙方未來在金手培訓、教師培力、跨國教學合作等項目能定期交流，提昇技職學校師生國際素養與競爭力。

新北市教育局今天與美國加州Metro ED（大都會教育學區）簽署合作備忘錄（MO...
新北市教育局今天與美國加州Metro ED（大都會教育學區）簽署合作備忘錄（MOU），希望透過加強雙方技職教育合作，促進雙方師生交流互動，推動新北市技職學校走向國際化。圖／新北市教育局提供
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新北市教育局已進行系列雙方合作，希望提昇技職學校師生國際素養與競爭力。圖／新北市...
新北市教育局已進行系列雙方合作，希望提昇技職學校師生國際素養與競爭力。圖／新北市教育局提供
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新北市教育局今天與美國加州Metro ED簽署合作備忘錄，未來將透過多項合作，讓...
新北市教育局今天與美國加州Metro ED簽署合作備忘錄，未來將透過多項合作，讓新北市技職學校更加國際化。圖／新北市教育局提供
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新北市教育局已進行系列雙方合作，包括跨國專題教學合作、國際論壇專題製作發表等，提...
新北市教育局已進行系列雙方合作，包括跨國專題教學合作、國際論壇專題製作發表等，提昇技職學校師生國際素養與競爭力。圖／新北市教育局提供
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