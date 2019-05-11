最迷你柑林國小僅8學生 侯友宜：每3年挹注200萬經費
新北市最迷你小學「柑林國小」滿100歲，全校僅8名學生。新北市長侯友宜今天到場與歡慶百年校慶，甚至也在台上與平均7、80歲的「柑腳阿嬤森巴舞團」跳森巴舞。侯友宜表示，新北市對偏鄉教育上特別重視學生特長，每個偏鄉學校每3年挹注200萬經費，讓偏鄉學校轉型定位其學校特色。
柑林國小為了慶祝百週年校慶，以「蛻變傳承，世紀柑林」為主題，辦理系列校慶活動，包括校友回娘家「柑腳鐵馬樂逍遙」與「攜手賞螢憶童趣」等，全校8名學生還在台上奏樂與「柑腳阿嬤森巴舞團」表演，台下群眾也一同舞動，氣氛十分歡樂。
柑林國小雖然全校僅8名學生，但今天卻擠滿了歷屆校友及社區長輩，見到侯友宜本人，更是熱情地一直湧上前拍照。侯友宜致詞時表示，新北市重視偏鄉教育，為了避免學生缺乏人際互動，協助柑林進行混齡教學，硬體方面，挹注180萬經費進行教室改造，讓整體環境更適合學科混齡教學。
此外，侯友宜還說，新北市對每個偏鄉學校都有每3年200萬元經費，以充實各校教學設備，未來偏鄉學校也可依循新北市小校轉型計畫，定位其學校特色，或循實驗教育相關計畫，轉型為學校型態實驗教育，活化教育型態。
教育局長張明文也說，為了穩固偏鄉師資，新北市在106學年度教師甄試開設偏鄉組，也在教師甄試融入混齡議題；另為提升偏遠地區教師進行專長授課，結合專長巡迴授課模式共聘師資，以及教學訪問教師計畫讓優秀的教師到偏鄉學校協助提升教師專業知能。
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