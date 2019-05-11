最迷你柑林國小僅8學生 侯友宜：每3年挹注200萬經費

2019-05-11 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市最迷你小學「柑林國小」滿100歲，全校僅8名學生。新北市長侯友宜今天到場與歡慶百年校慶，甚至也在台上與平均7、80歲的「柑腳阿嬤森巴舞團」跳森巴舞。侯友宜表示，新北市對偏鄉教育上特別重視學生特長，每個偏鄉學校每3年挹注200萬經費，讓偏鄉學校轉型定位其學校特色。

柑林國小為了慶祝百週年校慶，以「蛻變傳承，世紀柑林」為主題，辦理系列校慶活動，包括校友回娘家「柑腳鐵馬樂逍遙」與「攜手賞螢憶童趣」等，全校8名學生還在台上奏樂與「柑腳阿嬤森巴舞團」表演，台下群眾也一同舞動，氣氛十分歡樂。

柑林國小雖然全校僅8名學生，但今天卻擠滿了歷屆校友及社區長輩，見到侯友宜本人，更是熱情地一直湧上前拍照。侯友宜致詞時表示，新北市重視偏鄉教育，為了避免學生缺乏人際互動，協助柑林進行混齡教學，硬體方面，挹注180萬經費進行教室改造，讓整體環境更適合學科混齡教學。

此外，侯友宜還說，新北市對每個偏鄉學校都有每3年200萬元經費，以充實各校教學設備，未來偏鄉學校也可依循新北市小校轉型計畫，定位其學校特色，或循實驗教育相關計畫，轉型為學校型態實驗教育，活化教育型態。