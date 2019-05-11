慶祝母親節 新北男警上陣陪小孩闖關 讓媽媽休息
新北市警察局為感念母親的養育之恩、體恤其辛勞，昨天在新北市三峽皇后鎮舉辦「警察爸爸！一起去哪兒？」的趣味親子體驗營，並結合性別平等宣導活動，模仿電視節目「爸爸去哪兒」內容，讓媽媽們享受悠閒時間，由警察爸爸們帶著小朋友一同闖關，培養輕鬆愉悅的親子互動時間。
闖關活動第一關為大地尋寶闖關，共有5個關卡，由爸爸與小孩合力破解任務，關卡破解愈快的親子組，獲得第二關親子做菜的買菜金就愈多，第二關由爸爸負責設計二道菜色，再給小朋友帶著買菜金前往小菜攤購買食材後，親子合作烹煮佳餚，新北市警察局長陳檡文及來賓擔任評審，進行色、香、味評選，讓平時忙碌無暇陪伴小孩的警察爸爸，可以在遊戲中陪伴小孩寓教娛樂，且由爸爸與小孩一起煮飯給媽媽享用，不僅能增進親子感情、創造美好回憶，也讓照顧家庭辛苦的媽媽們，能得以偷閒一日。
陳檡文表示，新北市警局男警占89.73%，而女警占10.27%，男女比將近9倍，由於警察勤務特殊，平日多由太太負起照顧家庭的重任，為重視所屬員警的家庭生活狀況，無論男警或女警，在職場上維護治安高強度壓力中，還須兼顧家庭照護，希望透過提倡「性別平權從家庭開始」、「家庭照顧夫妻一起來」的概念，增進夫妻關係的和諧，良好的家庭關係對孩子發展有正向的影響，因明天就是一年一度的母親節，陳擇文也向辛苦的媽媽們致敬，祝福大家「母親節快樂」。
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