寶瓶星號迎暑假新主廚8港式煲湯 震撼聲光秀搭暖化議題

2019-05-11 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



麗星郵輪「寶瓶星號」為迎接暑假旅遊旺季，新任行政主廚朱而文上任，在「王朝」餐廳為喜愛湯品的台灣旅客提供8款港式煲湯，還結合中國傳統陰陽五行概念的全新聲光秀，呼應全球暖化議題，希望用表演喚醒民眾對保的重視。

雲頂郵輪集團台灣區業務部副總裁劉曉寧表示，因應暑期旅遊旺季到來，推出全新歌舞大秀《Harmony和諧》，呼應全球暖化議題，希望用表演喚醒更多人理解大自然的美麗與奧妙，提供不一樣的體驗。而新任行政主廚朱而文，在「王朝」餐廳為喜愛湯品的台灣旅客依據時節獻上8款港式煲湯。

寶瓶星為抓住台灣旅客口味，由朱而文為台灣旅客量身設計8道港式煲湯，包括清熱消暑的瑤柱冬瓜薏米排骨湯、利水除溼的花生蓮藕赤小豆排骨湯等。為兼顧暑期全家出遊的需求，他更以鮮甜的天然食材入菜，烹調出娃娃菜鯊翅骨響螺瘦肉湯、山藥圓肉排骨湯、節瓜章魚排骨湯等口味鮮美的湯品。

很多台灣人愛喝湯品，在港點中鳳爪是著名的品項，也推出西洋菜排骨鳳爪湯、黑豆章魚豬尾鳳爪湯等以鳳爪入菜的湯品，富含膠質。

全新大秀融合大自然中土、水、風、火、木五大元素，邀觀演者反思環境議題，融合印度舞及體操競技，結合炫麗的燈光與音響震撼效果。