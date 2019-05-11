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511世界候鳥日 呼籲民眾作環保、保護候鳥

2019-05-11 09:42聯合報 記者江婉儀╱即時報導

5月11日世界候鳥日，2019年世界候鳥日的主題是「Protect Birds: Be The Solution to Plastic Pollution」，強調塑膠製品汙染對鳥類及其棲息環境的危害。新北市政府農業局呼籲大眾秉持「為環境做一件事」的精神，多使用環保產品及避免垃圾留在戶外環境，以降低塑膠對候鳥的影響。

農業局表示，鳥類是生物圈重要物種，透過保護候鳥和其生存環境，對維護生物多樣性有極大助益。新北市長期推動友善田園區域計劃，鼓勵農民以友善耕作生產方式，兼顧農業生產及環境生態，維持自然的生物棲地。

民眾可在新北市觀賞到眾多種類的候鳥，如貢寮田寮洋有東方黃鶺鴒、家燕、蒼鷺、綠頭鴨等；二重疏洪道水域及華江橋對岸也可觀賞到小水鴨、琵嘴鴨、雁鴨等；金山清水農地有黃頭鷺、高蹺鴴、小水鴨、花嘴鴨、黑嘴鷗等；而八里挖子尾則有小燕鷗、小水鴨、大白鷺、赤腹鷹、彩鷸等。

農業局呼籲，候鳥就像是來訪的嬌客，需要大家共同珍惜愛護，民眾在欣賞這些遠道而來的貴賓時，應遵守不接觸、不餵食、不喧嘩、不驚嚇、不用閃光燈等原則。希望大眾一起來「為環境做一件事」，共同加入生態保育的行列。

蒼鷺。圖／農業局提供
蒼鷺。圖／農業局提供
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黃頭黃鸙鴒。 圖／農業局提供
黃頭黃鸙鴒。 圖／農業局提供
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貢寮農民
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