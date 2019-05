511世界候鳥日 呼籲民眾作環保、保護候鳥

2019-05-11 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



5月11日世界候鳥日,2019年世界候鳥日的主題是「Protect Birds: Be The Solution to Plastic Pollution」,強調塑膠製品汙染對鳥類及其棲息環境的危害。新北市政府農業局呼籲大眾秉持「為環境做一件事」的精神,多使用環保產品及避免垃圾留在戶外環境,以降低塑膠對候鳥的影響。

農業局表示,鳥類是生物圈重要物種,透過保護候鳥和其生存環境,對維護生物多樣性有極大助益。新北市長期推動友善田園區域計劃,鼓勵農民以友善耕作生產方式,兼顧農業生產及環境生態,維持自然的生物棲地。

民眾可在新北市觀賞到眾多種類的候鳥,如貢寮田寮洋有東方黃鶺鴒、家燕、蒼鷺、綠頭鴨等;二重疏洪道水域及華江橋對岸也可觀賞到小水鴨、琵嘴鴨、雁鴨等;金山清水農地有黃頭鷺、高蹺鴴、小水鴨、花嘴鴨、黑嘴鷗等;而八里挖子尾則有小燕鷗、小水鴨、大白鷺、赤腹鷹、彩鷸等。