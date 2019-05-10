淡水農會南瓜隧道開放 限定打卡熱點

2019-05-10 18:44 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水農會輔導種植的南瓜田，果實垂掛在空中，就好像燈籠一樣，營造出繽紛的彩虹南瓜隧道 。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水農會在淡金公路5段89號、屯山里10號橋旁輔導種植的南瓜田，目前即將進入盛產季節，南瓜沿著支架攀爬，形成綠色隧道，果實垂掛在空中，就好像燈籠一樣，有黃、黑、白色、綠色等八種不同顏色，營造出繽紛的彩虹南瓜隧道，季節限定打卡熱點 。

一顆一顆的南瓜，結實纍纍，掛在棚架上，形成一條三十公尺的南瓜隧道，在淡水淡金公路5段89號、屯山里10號橋旁，由淡水農會輔導種植的南瓜田，目前即將進入盛產季節，有黃、黑、白色、綠色等八種不同顏色。

淡水農會總幹事高忠表示，淡水農民所種植的南瓜大約有50公頃的面積，每年可以生產出超過六十萬公斤的南瓜，光是產值就有兩千多萬元，當中的栗子南瓜，就佔了15公頃，而在屯山這裡，就有五條南瓜隧道。

由瓜農所種植的南瓜隧道，已經持續邁入第六年，為的就是要打造出淡水南瓜特色，推廣瓜農所種植的農產品。

總幹事高忠指出，要將南瓜從原本生長在地上，轉移到棚架上，從種植開始，每天更是得加陪照顧，而現在開始就是觀賞的最佳時機，但也請民眾不要隨意用手觸摸，就是希望藉由特殊的南瓜景觀，吸引民眾參觀，進而推廣南瓜的多元化利用，增加在地瓜農的農產品行銷。