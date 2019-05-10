親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

鴻海新任董事名單出爐 這兩人任董座呼聲高

淡水農會南瓜隧道開放 限定打卡熱點

2019-05-10 18:44觀天下 記者許端驛／淡水報導

淡水農會輔導種植的南瓜田，果實垂掛在空中，就好像燈籠一樣，營造出繽紛的彩虹南瓜隧...
淡水農會輔導種植的南瓜田，果實垂掛在空中，就好像燈籠一樣，營造出繽紛的彩虹南瓜隧道 。 圖／紅樹林有線電視提供
分享
淡水農會在淡金公路5段89號、屯山里10號橋旁輔導種植的南瓜田，目前即將進入盛產季節，南瓜沿著支架攀爬，形成綠色隧道，果實垂掛在空中，就好像燈籠一樣，有黃、黑、白色、綠色等八種不同顏色，營造出繽紛的彩虹南瓜隧道，季節限定打卡熱點 。

一顆一顆的南瓜，結實纍纍，掛在棚架上，形成一條三十公尺的南瓜隧道，在淡水淡金公路5段89號、屯山里10號橋旁，由淡水農會輔導種植的南瓜田，目前即將進入盛產季節，有黃、黑、白色、綠色等八種不同顏色。

淡水農會總幹事高忠表示，淡水農民所種植的南瓜大約有50公頃的面積，每年可以生產出超過六十萬公斤的南瓜，光是產值就有兩千多萬元，當中的栗子南瓜，就佔了15公頃，而在屯山這裡，就有五條南瓜隧道。

由瓜農所種植的南瓜隧道，已經持續邁入第六年，為的就是要打造出淡水南瓜特色，推廣瓜農所種植的農產品。

總幹事高忠指出，要將南瓜從原本生長在地上，轉移到棚架上，從種植開始，每天更是得加陪照顧，而現在開始就是觀賞的最佳時機，但也請民眾不要隨意用手觸摸，就是希望藉由特殊的南瓜景觀，吸引民眾參觀，進而推廣南瓜的多元化利用，增加在地瓜農的農產品行銷。

淡水農民綠色隧道
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

車牌貼反光貼紙、噴反光液 新北警列重點取締

2019-05-10 19:55

瑞芳扶輪社口腔篩檢 盼母親健康又快樂

2019-05-10 18:46

三芝區長親送康乃馨 鼓勵表達感恩心

2019-05-10 18:46

汐止活動中心海砂屋 八月補強完工

2019-05-10 18:45

城市科大產學簽約 培育電競水冷工程師

2019-05-10 18:45

新莊警分局提前慶祝母親節 送康乃馨慰勞女警們

2019-05-10 16:56

三重警與在地業者合作 犯罪預防宣導兼慶祝母親節

2019-05-10 16:43

罕見！ 防小蝙蝠路殺 公路總局研擬季節性降速

2019-05-10 15:55

影／提前慶祝母親節 副分局長演奏「落雨聲」女警落淚

2019-05-10 14:28

侯友宜化身Dr.侯 挑戰化學元素闖關

2019-05-10 14:25

新北農漁招募暨展售會 邀民眾更接近農民

2019-05-10 12:47

增新式LED標誌、科技執法 新北推通學巷2.0保護學生

2019-05-10 10:00

公投綁大選／北市議員促投票年齡層建大數據

2019-05-09 23:55

醫院旁捷運站座椅少 被批不友善長者

2019-05-09 23:53

黑豬傳血痢 新北緊急消毒、管制…檢驗沒事

2019-05-09 23:40

新北有機闢通路 導入宜蘭蔬果

2019-05-09 23:35

新北汙水下水道 今年拚百萬戶接管

2019-05-09 23:29

北市明年起改智慧水表 及早發現漏水

2019-05-09 23:21

社子島開發被忽略 傳產業者憂流離失所…

2019-05-09 23:12

壓嬰案還有5園行為不當？ 北市社會局證實

2019-05-09 23:02

新課綱研究學校掛牌 汐中學子自主學習

2019-05-09 21:47

汐止汐萬路沒郵局不便 地方盼設i郵箱

2019-05-09 21:45

金山磺港風強又淤積 地方盼加長堤防

2019-05-09 21:45

瑞芳吉慶里共餐兼抽獎 吃蛋糕慶母親節

2019-05-09 21:44

北水處12年48億 幫168萬用戶升級智慧水表

2019-05-09 16:03

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

雞排文來了！當年挨郭董罵浪費資源 「雞排博士」爆紅

2019-05-10 15:39

影／快速道路「斷線」3公里 路網待銜接

2019-05-09 20:46

信義市場拆了就蓋不回去 基隆市府相中這塊地

2019-05-10 14:30

這是真的！雞排博士：郭董雞排今晚6時30分起發送

2019-05-10 15:20

不是媽祖！這間廟好夯 傅崐萁蔡英文都來拜

2019-05-10 11:35

入山管制取消？ 霧台明開說明會

2019-05-09 23:21

107歲不挑食、106歲還能呷土豆 雲林人瑞媽媽超猛

2019-05-10 12:14

影／韓國瑜「吸毒」後的照片曝光 韓驚呼「我的天啊」

2019-05-10 16:56

太平山花季登場 「仙女手套」開花美麗卻碰不得

2019-05-10 12:04

影／用人受質疑 韓國瑜總質詢後公布3局長人事

2019-05-10 17:52

花蓮新興私房景點 舞鶴水保教室可飽覽秀姑巒溪風光

2019-05-09 21:09

竹市18日辦東門辦桌 邀大家作夥呷飯欣賞樂團演出

2019-05-10 13:39

免費打芒趣！嘉縣鹿草土芒果二度結果 封路再打1次

2019-05-10 10:21

為交通安全 宜蘭市無償讓出公告價上億元的土地

2019-05-10 14:22

嘉義市Wi-Fi熱點 涵蓋率全台第二名

2019-05-09 21:56

誤會大了！司機躺車底修車 警當成事故傷患

2019-05-10 10:02

藍議員送暖韓國瑜 批民進黨議員和高市前朝執政

2019-05-10 13:47

竹市明湖公園改造 將變身全齡共融親子森林遊憩區

2019-05-10 16:57

清境高空觀景步道二期工程 趕工盼8月底啟用

2019-05-09 21:53

花蓮大西瓜上市 縣長教你3招選好瓜

2019-05-09 21:36

大學姐遭黑函攻擊搞垮士氣 林筱淇：不會去追究

2019-05-10 14:45

觀光保育要雙贏 解禁準備好了嗎

2019-05-09 23:17

時代力量美女提當選無效敗訴 她要投入明年初立委選舉

2019-05-10 17:07

名廚「阿華師」下鄉用愛獻藝 偏村小孩吃到忘我境界

2019-05-09 21:57

青埔躍升北台一級購物戰區 業者推全桃最優餐飲回饋12%

2019-05-10 09:39

花蓮市垃圾場聯外道路遭台肥封阻 公所憂衍生垃圾大戰

2019-05-10 13:46

桃市公務員未婚多 主題聯誼牽紅線

2019-05-09 23:13

用路人注意！基隆東岸高架橋明起20天 每晚單向封閉施工請改道

2019-05-10 11:37

苗縣台72線、台61線快速公路   將不再「斷線」

2019-05-09 22:48

中市國中「冷氣」招生效果不彰 家長看辦學實力

2019-05-09 23:11

竹市護城河畔觀景平台 幸福品咖啡 微笑賞美景

2019-05-09 22:57

影／高美蘭之子趙子淵任市長秘書 韓：工作認真、勤奮

2019-05-10 17:41

金門迎城隍「妝人」 唐伯虎跟「如花」都來了

2019-05-09 23:04

壓嬰案還有5園行為不當？ 北市社會局證實

2019-05-09 23:02

崁仔頂魚市公廁髒臭 曾見20隻老鼠跑來跑去

2019-05-09 23:26

罕見！ 防小蝙蝠路殺 公路總局研擬季節性降速

2019-05-10 15:55

最新民調提升 黃偉哲：給媽媽最好的母親節禮物

2019-05-10 17:20

影／提前慶祝母親節 副分局長演奏「落雨聲」女警落淚

2019-05-10 14:28

增新式LED標誌、科技執法 新北推通學巷2.0保護學生

2019-05-10 10:00

台南捷運墊付案 僅藍線、延伸線通過

2019-05-09 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top