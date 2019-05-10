城市科大產學簽約 培育電競水冷工程師

2019-05-10 18:45 觀天下 記者許端驛／淡水報導



臺北城市科技大學推動「電競學程3+4產學策略聯盟」，未來專門為電競玩家設計、組裝與維修水冷電腦。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 臺北城市科技大學攜手南強工商等8所高中職與企業界曜越科技、燦坤等推動「電競學程3+4產學策略聯盟」，昨(9)日舉辦簽約儀式，未來專門為電競玩家設計、組裝與維修水冷電腦，期許學生能學用合一，累積就業實力。

最近十年全球電競產業愈來愈發燒，因應這股新趨勢，臺北城市科技大學攜手南強工商等8所高中職與企業界曜越科技、燦坤等推動「電競學程3+4產學策略聯盟」。

城市科大董事長鄭逢表示，電競比賽要求的不只是選手的技術，還有電腦硬體的效能，隨著遊戲畫面內容愈來愈華麗，進而帶動玩家爭相將電腦升等到高效的水冷式電競電腦，但是過去往往水冷電腦的專業人才總是缺乏，因此才結合電競學程3+4產學策略聯盟，就是要培育水冷電腦技術工程師。

城市科大電通系陳柏旭表示，水冷電腦過去用軟管導入，讓電腦主機板會相當凌亂，而現在用硬管技術導入水冷，考驗的就是更進階的組裝技術，再來高階水冷電腦就是強調客製化外觀與CPU加上顯示卡的水冷效果。

另外，城市科大的「城市蒼鷹」電競校隊奪下全大運「英雄聯盟」項目金牌，成績優異，未來將水冷技術融入高中職課程，學生再銜接到城市科大，並且與企業合作實習進而就業，創造學生未來的無限機會。