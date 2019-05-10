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精神個案隱藏社區 侯友宜指示大數據助照護

2019-05-10 17:32中央社 新北10日電

新北許多社區存在深夜擾鄰叫囂個案，居民多次報警卻莫可奈何。市長侯友宜表示，社區里鄰長要發揮功能多關注個案，他也將請市府研考會以大數據資料，找出高關懷對象給予協助。

新北市某社區住戶經常半夜叫囂，幻想有人嗆他，有時企圖引燃家中瓦斯，或凌晨、清晨大聲喧嘩，也常亂丟菸蒂、射沖天炮到鄰居家，住戶擔心引燃機車爆炸起火，有公共安全之虞。

市府衛生局表示，鄰居反映個案會宣稱有能力與「土地公、五鬼、財神爺」等神明對話，幻想有人欺凌弱小，經常對著空氣怒斥嗆聲。住戶不堪其擾，雖報警處理盼消防與警方可協助鑑定精神狀況，但都未果。

轄區警方受訪表示，這名個案日前也多次自己打電話向110與119報案，要求送水給大甲媽祖出巡時的信徒。凌晨喧嘩大聲叫囂嗆聲行為，不但嚴重干擾警方巡邏治安勤務，也影響消防救災救護能量。

衛生局表示，個案的妻子與家人有受家暴之虞，警察分局家防官已協助聲請保護令。但案主母親則不願讓個案接受精神鑑定，溝通無效。警方說，家屬不願意的話也無法強制送醫。

衛福部八里療養院院長張介信表示，有充足的照護經驗可協助新北市精神疾病病人居家治療，但許多沒有病識感或不願就醫的精神病人，家屬疲於照顧社區受困擾，醫療資源也無法適時介入。

八療社區精神科護理長周季玲說，生病的人，家人的支持與陪伴是改善病情關鍵性，同時需要定期回診與回歸社區。

衛生局心理衛生科表示，新北市各社區的確有許多類似滋擾個案，處理起來令人頭痛。消防局勤務中心雖設置衛生局評估人員，若警方沒有橫向通報與聯繫，總有漏網之魚無法給予關懷與醫療照顧。

衛生局表示，若民眾半夜狂叫行為時，可依社會秩序維護法第72條第3 款「製造噪音或深夜喧嘩妨害公眾安寧者」聯絡110報案，請警察機關派員處理。

社區住戶反映表示，因妄想與幻聽精神病人有攻擊他人或自傷行為，才能精神衛生法協助護送就醫。類似有引燃汽機車、瓦斯造成公安之虞者，無法強制送醫，若憾事發生難以亡羊補牢。

市長侯友宜近日走訪各地里長座談第一線溝通，他受訪表示，以行動治理為目標，里鄰長應積極主動關懷，找出社區中的未被發現的「黑數」。

社區類似需被關懷精神狀況的個案，因家屬諱疾忌醫，不堪其擾的住戶經年累月打電話報案，都有電腦報案與警方第一線處理勤務紀錄；侯友宜說，透過彙整大數據報案資料，更能夠找出需高關懷對象，彌補政府內部橫向聯繫之不足。

侯友宜說，將指示研究考核委員會研議應用大數據資料庫，他說「這是研考會的專業」，盼透過智慧城市治理及早找到關懷對象，避免憾事或造成更大的公安傷害。

侯友宜
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