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陸軍八軍團感恩茶會 不分男女大方對媽媽說愛

2019-05-10 16:39聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

母親節前夕，陸軍八軍團舉辦母親節感恩茶會，7位模範母親接受八軍團指揮官劉德金表揚， 受表揚者的子女在眾人面前大方示愛，有人哽咽談起母親單親撫養兒女多年，或照顧生病父親，感恩話語充滿洋蔥味。恰逢今天生日的指揮官劉德金則是母親早已離世，希望大家愛要及時。

陸軍八軍團今年度表揚7位模範母親，分別為魏麗珠、陳張麗英、蔡侑芯、魏秀珍、徐碧馨、陳許淑滿與趙淑慧等人。今天上午，泰山營區舉辦感恩茶會，指揮官劉德金頒發紀念匾額給模範母親，受表揚者輪流上台，接受子女獻花與發表感言。

203旅中士廖珮洵的母親魏麗珠不僅獲得陸軍八軍團表揚，同時也是國防部表揚人選。廖珮洵說，家中大哥是天生唇顎裂，總共動十幾次手術，上面兩個哥哥是雙胞胎，真的很感謝媽媽35歲還有勇氣生下她，媽媽前些年還照顧中風生病的父親，真的很辛苦。

八軍團四支部上士陳姿宇的父親早逝，母親陳張麗英獨力撫養子女21年。陳姿宇說，媽媽是情緒低潮時的支柱，自已從軍後在軍中找到另一半，當媽媽後更能體諒母親的心情，祝福媽媽永遠健康美麗。

八軍團五四群一兵陳泰良感謝母親陳許淑滿養育之恩，不過他在媽媽面前哽咽無法言語，最後在眾人加油聲下說出一聲「媽媽我愛妳」。

今天恰逢八軍團指揮官劉德金生日，軍中同袍齊賀指揮官生日快樂。劉德金有感而發說，母親是子女心目中的巨人，自己的母親離開很久了，聽完其他人對母親的內心話，內心非常感動，只要媽媽還在，一定要及時感恩與說愛。

陳姿宇與同在軍中服役的老公祝福媽媽永遠健康快樂。記者徐白櫻／攝影
陳姿宇與同在軍中服役的老公祝福媽媽永遠健康快樂。記者徐白櫻／攝影
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203旅中士廖珮洵（右）感謝母親魏麗珠含辛茹苦。記者徐白櫻／攝影
203旅中士廖珮洵（右）感謝母親魏麗珠含辛茹苦。記者徐白櫻／攝影
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八軍團指揮官劉德金中將（左）表揚軍中模範母親。記者徐白櫻／攝影
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