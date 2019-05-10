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罕見！ 防小蝙蝠路殺 公路總局研擬季節性降速

2019-05-10 15:55聯合報 記者吳淑君╱即時報導

端午節過後蝙蝠陸續回娘家，回到瑞芳蝙蝠洞公園，太陽下山前，二、三十萬隻東亞摺翅蝠成群外出覓食壯觀場面，讓人看得嘖嘖稱奇。公路總局第一區養護工程處為避免路殺，研擬要在5到9月的傍晚6點到7點，實施季節時段降速的可行性，請駕駛行經能減速到40公里，16日辦理會勘。

基隆工務段段長李佳輯說，蝙蝠一年生一隻寶寶，秋天到來時，這些蝙蝠媽媽們就帶兒女們踏上旅途，但原本安全的棲所卻因為人類的交通而受到影響，當蝙蝠寶寶準備與媽媽離開此地前，練習飛行的技術是很重要的，而親子的飛行課，可能因為呼嘯而過的車輛及車速造成的氣旋，成為蝙蝠寶寶幼小生命的威脅。

他們與台北市蝙蝠保育學會、當地里長等，為尊重生命保護生態，多次共同研討如何保護小「蝠」們免遭交通事故，或提醒駕駛人降低車速。

除了原先已在公路上設置的「注意蝙蝠」警告標誌外，今年又在臨近的海濱隧道內設置了蝙蝠光雕投影，以光線呈現可愛的蝙蝠Q版圖案，讓駕駛人有新奇的視覺感受外，更不忘了要適當降低車速。

然而因為瑞芳蝙蝠洞緊臨濱海公路台2線，車速過快產生的氣旋，容易把小蝙蝠拉下來，發生「路殺」，他們研擬該台2線區段，從海濱隧道起到蝙蝠洞前共約500公尺，由目前的時速60公里，降為40公里，預定於5月16日現場會勘，廣泛蒐集地方意見，期望一齊攜手護生命、添「蝠」氣。

每年端午節過後蝙蝠陸續回娘家，回到瑞芳蝙蝠洞公園，太陽下山前，2，30萬隻東亞摺...
每年端午節過後蝙蝠陸續回娘家，回到瑞芳蝙蝠洞公園，太陽下山前，2，30萬隻東亞摺翅蝠成群外出覓食壯觀場面，讓人看得嘖嘖稱奇。圖／本報系資料照
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公路總局第一區養護工程處，今年在海濱隧道內設置了蝙蝠光雕投影，請駕駛行經降低車速...
公路總局第一區養護工程處，今年在海濱隧道內設置了蝙蝠光雕投影，請駕駛行經降低車速。圖／公路總局第一區養護工程處提供
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每年7月太陽下山前，20萬隻東亞摺翅蝠成群外出覓食壯觀場面，讓人看得嘖嘖稱奇。 ...
每年7月太陽下山前，20萬隻東亞摺翅蝠成群外出覓食壯觀場面，讓人看得嘖嘖稱奇。 圖／瑞芳區公所提供
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蝙蝠瑞芳
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