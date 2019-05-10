親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜你太超過了！韓粉：連澄清湖旁小路都變這樣

專坑外國學生？法國大學漲價的「學店大辯」

阿里山林鐵換制服 「林鐵守護者聯盟」守護安全與笑容

2019-05-10 15:12聯合報 記者謝恩得╱即時報導

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處的鐵路作業人員今天全面換新裝。新制服由實踐大學服裝設計學系設計，以「森林系‧林鐵人」為主題，搭配林鐵火車頭意象的黃、綠、紅、黑為基本色系。

原本單純為了新制服發表而拍攝的「林鐵守護者聯盟」短片，意外成了串起新舊林鐵人情感的紀錄，難得面對鏡頭的機務與工務人員變身成為林鐵最佳代言人。

這部短片由林鐵人自行掌鏡及後製，拍攝運、工、機務「林鐵人日常」。從凌晨開始忙碌的朝巡、行車前檢查、信號辦理、列車編組、票務及遊客諮詢、路線維護及列車回庫檢查過程，守護著林鐵安全與旅客笑容。

阿里山林鐵的舊制服是3年前委託台鐵營管期間服裝，去年7月1日新成立「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」將滿周年，林鐵人今天滿懷感恩及歡喜迎新的心情，卸下舊服，換著新裝，以嶄新氣象轉身。

第一線面對遊客的運務人員襯衫與褲裝，萊姆綠色系挺拔且具親和力，上衣胸前V型意象，依職務搭配不同色系。而隱身幕後維護軌道及機關車組的工務與機務人員，則是取自以經典款柴油火車頭與旗艦版蒸汽火車頭的紅黑色系POLO衫及褲裝。

林鐵及文資處長黃妙修表示，這套新制服送給每位陪伴林鐵及文資處艱辛草創的林鐵人，希望高山作業及辛勤朝巡的道班同仁身暖心更暖，全體林鐵人都是「林鐵守護者聯盟」的一份子。

「林鐵守護者聯盟」短片https://www.youtube.com/watch?v=iSAt3N6Hvf0&feature=youtu.be

阿里山監工區更換枕木。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山監工區更換枕木。圖／阿里山林鐵及文資處提供
分享
林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天全面換新裝。圖／阿里山林鐵及文資處提供
林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天全面換新裝。圖／阿里山林鐵及文資處提供
分享
阿里山車站整裝待發。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山車站整裝待發。圖／阿里山林鐵及文資處提供
分享
沼平車站準備發車。圖／阿里山林鐵及文資處提供
沼平車站準備發車。圖／阿里山林鐵及文資處提供
分享
奮起湖站的遊客諮詢。圖／阿里山林鐵及文資處提供
奮起湖站的遊客諮詢。圖／阿里山林鐵及文資處提供
分享
阿里山車站的行車前安全確認。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山車站的行車前安全確認。圖／阿里山林鐵及文資處提供
分享
監工區同仁更換枕木。圖／阿里山林鐵及文資處提供
監工區同仁更換枕木。圖／阿里山林鐵及文資處提供
分享

制服阿里山列車
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

影／提前慶祝母親節 副分局長演奏「落雨聲」女警落淚

2019-05-10 14:28

侯友宜化身Dr.侯 挑戰化學元素闖關

2019-05-10 14:25

新北農漁招募暨展售會 邀民眾更接近農民

2019-05-10 12:47

增新式LED標誌、科技執法 新北推通學巷2.0保護學生

2019-05-10 10:00

公投綁大選／北市議員促投票年齡層建大數據

2019-05-09 23:55

醫院旁捷運站座椅少 被批不友善長者

2019-05-09 23:53

黑豬傳血痢 新北緊急消毒、管制…檢驗沒事

2019-05-09 23:40

新北有機闢通路 導入宜蘭蔬果

2019-05-09 23:35

新北汙水下水道 今年拚百萬戶接管

2019-05-09 23:29

北市明年起改智慧水表 及早發現漏水

2019-05-09 23:21

社子島開發被忽略 傳產業者憂流離失所…

2019-05-09 23:12

壓嬰案還有5園行為不當？ 北市社會局證實

2019-05-09 23:02

新課綱研究學校掛牌 汐中學子自主學習

2019-05-09 21:47

汐止汐萬路沒郵局不便 地方盼設i郵箱

2019-05-09 21:45

金山磺港風強又淤積 地方盼加長堤防

2019-05-09 21:45

瑞芳吉慶里共餐兼抽獎 吃蛋糕慶母親節

2019-05-09 21:44

北水處12年48億 幫168萬用戶升級智慧水表

2019-05-09 16:03

侯友宜愛運動 亂入廣場與83歲嬤尬舞

2019-05-09 14:18

淡水通報豬場血痢 動保處採血送驗結果虛驚一場

2019-05-09 11:24

台南北辦成爭議 台中市有租金預算未決定北辦形式

2019-05-09 11:04

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

韓國瑜對橋頭科學園區一問三不知 陳其邁：可惜了

2019-05-09 16:30

影／快速道路「斷線」3公里 路網待銜接

2019-05-09 20:46

不是媽祖！這間廟好夯 傅崐萁蔡英文都來拜

2019-05-10 11:35

北台最大漁產集散地公廁髒亂 他曾遇見20隻老鼠走跳

2019-05-09 18:45

台南捷運再等等！經費墊付案僅第一期藍線、延伸線通過

2019-05-09 17:41

韓國瑜12次請首長「先回答」 綠營議員認為韓一問三不知

2019-05-09 18:08

入山管制取消？ 霧台明開說明會

2019-05-09 23:21

花蓮新興私房景點 舞鶴水保教室可飽覽秀姑巒溪風光

2019-05-09 21:09

信義市場拆了就蓋不回去 基隆市府相中這塊地

2019-05-10 14:30

太平山花季登場 「仙女手套」開花美麗卻碰不得

2019-05-10 12:04

影／打開幸福、微笑盒子 竹市護城河畔添約會聖地

2019-05-09 16:41

免費打芒趣！嘉縣鹿草土芒果二度結果 封路再打1次

2019-05-10 10:21

嘉義市Wi-Fi熱點 涵蓋率全台第二名

2019-05-09 21:56

誤會大了！司機躺車底修車 警當成事故傷患

2019-05-10 10:02

107歲不挑食、106歲還能呷土豆 雲林人瑞媽媽超猛

2019-05-10 12:14

名廚「阿華師」下鄉用愛獻藝 偏村小孩吃到忘我境界

2019-05-09 21:57

韓國瑜備詢稱為何要像小學生站著 議員無奈

2019-05-09 15:54

花蓮大西瓜上市 縣長教你3招選好瓜

2019-05-09 21:36

清境高空觀景步道二期工程 趕工盼8月底啟用

2019-05-09 21:53

流浪犬咬傷學童 南市議員：再不解決就抓到市府

2019-05-09 16:13

同婚登記苗栗市戶所要民眾到台北登記 戶所：認知差異

2019-05-09 15:58

影／無患子開花罕見大批蜜蜂 原來是龍眼荔枝花太少

2019-05-09 16:00

竹市18日辦東門辦桌 邀大家作夥呷飯欣賞樂團演出

2019-05-10 13:39

桃市公務員未婚多 主題聯誼牽紅線

2019-05-09 23:13

橋頭科學園區實現 陳其邁：百感交集

2019-05-09 18:55

青埔躍升北台一級購物戰區 業者推全桃最優餐飲回饋12%

2019-05-10 09:39

觀光保育要雙贏 解禁準備好了嗎

2019-05-09 23:17

「零撲殺」後人狗更對立 地方官員批中央漠視

2019-05-09 19:37

苗縣台72線、台61線快速公路   將不再「斷線」

2019-05-09 22:48

金門迎城隍「妝人」 唐伯虎跟「如花」都來了

2019-05-09 23:04

藍議員送暖韓國瑜 批民進黨議員和高市前朝執政

2019-05-10 13:47

壓嬰案還有5園行為不當？ 北市社會局證實

2019-05-09 23:02

用路人注意！基隆東岸高架橋明起20天 每晚單向封閉施工請改道

2019-05-10 11:37

中市國中「冷氣」招生效果不彰 家長看辦學實力

2019-05-09 23:11

影／道安講習辦在殯儀館 酒駕累犯「下次不敢了」

2019-05-09 16:31

韓國瑜說站著備詢像小學生 陳致中：閣揆不都站著備詢

2019-05-09 16:04

6成3適婚公務員沒結婚 桃市府辦聯誼搶手「秒殺」

2019-05-09 19:42

竹市護城河畔觀景平台 幸福品咖啡 微笑賞美景

2019-05-09 22:57

影／大千醫院「醫護獻髮」 7歲小一女生有志一同

2019-05-09 18:53

北水處12年48億 幫168萬用戶升級智慧水表

2019-05-09 16:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top