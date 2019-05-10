阿里山林鐵換制服 「林鐵守護者聯盟」守護安全與笑容

2019-05-10 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處的鐵路作業人員今天全面換新裝。新制服由實踐大學服裝設計學系設計，以「森林系‧林鐵人」為主題，搭配林鐵火車頭意象的黃、綠、紅、黑為基本色系。

原本單純為了新制服發表而拍攝的「林鐵守護者聯盟」短片，意外成了串起新舊林鐵人情感的紀錄，難得面對鏡頭的機務與工務人員變身成為林鐵最佳代言人。

這部短片由林鐵人自行掌鏡及後製，拍攝運、工、機務「林鐵人日常」。從凌晨開始忙碌的朝巡、行車前檢查、信號辦理、列車編組、票務及遊客諮詢、路線維護及列車回庫檢查過程，守護著林鐵安全與旅客笑容。

阿里山林鐵的舊制服是3年前委託台鐵營管期間服裝，去年7月1日新成立「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」將滿周年，林鐵人今天滿懷感恩及歡喜迎新的心情，卸下舊服，換著新裝，以嶄新氣象轉身。

第一線面對遊客的運務人員襯衫與褲裝，萊姆綠色系挺拔且具親和力，上衣胸前V型意象，依職務搭配不同色系。而隱身幕後維護軌道及機關車組的工務與機務人員，則是取自以經典款柴油火車頭與旗艦版蒸汽火車頭的紅黑色系POLO衫及褲裝。

林鐵及文資處長黃妙修表示，這套新制服送給每位陪伴林鐵及文資處艱辛草創的林鐵人，希望高山作業及辛勤朝巡的道班同仁身暖心更暖，全體林鐵人都是「林鐵守護者聯盟」的一份子。