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穿上白袍驗指紋、玩鑑識科學 侯友宜：我可在行的

2019-05-10 13:40聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市108年度科學教育嘉年華開跑。新北市教育局今、明兩天在新北市民廣場舉辦「新北科學日『Fun思』玩科學」，打造出全國最大的戶外科學實驗室。

新北市長侯友宜也穿上白袍、化身「Dr.侯」，挑戰指紋密碼、鑑識科學等任務，侯友宜憑著以前從警的專業，輕鬆過關，他也笑說，「這以前我可是很在行的」。

活動分為5大主題區，包括「非閱不科(book)- 科普閱讀區」、「科創探究學習bar」、「科學挖挖wow-科教攤位區」、「I SEE!我知道了-看影片學科學」及「校園瘋實驗-動手淘金趣」等55個科學創意攤位，找來新北市中小學、淡江大學、台灣師範大學、新北市黃金博物館、北市天文館、國家地理頻道等參與，其中金陵女中透過透明壓克力片對光的反射及穿透，觀察「3D浮空投影」；新埔國小利用不同密度的糖水製作「彩虹密度杯」等。

侯友宜表示，學習科學知識就要在生活中去體驗，再找出並解決生活上的問題，而「新北科學日」用快樂玩的心情，讓大家能將科學融入在生活當中，每天都跟科學在一起，新北市透過系統性課程規劃，以及多元有趣的活動與競賽，培養孩子學習應用知識解決問題。未來將持續以「科研」及「科普」雙軌並進，打造「新北科學城」。

新北市教育局說，明天將推出適合親子一起參加的「看影片學科學」，如「在自然中看見科學，用科學來理解自然」、「當科技遇上藝術」、「無厘頭科學研究所」等科普影片馬拉松，主舞台區也將變身為最舒適的「科普閱讀區」，由臺北市立大學劉淑雯教授團隊帶領民眾一起「聽繪本玩科學」。

新北市108年度科學教育嘉年華開跑，今明兩天新北市民廣場將舉辦「新北科學日『Fu...
新北市108年度科學教育嘉年華開跑，今明兩天新北市民廣場將舉辦「新北科學日『Fun思』玩科學」，打造出全國最大的戶外科學實驗室。記者張曼蘋／攝影
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新北市長侯友宜也穿上白袍、化身「Dr.侯」，挑戰指紋密碼、鑑識科學等任務。記者張...
新北市長侯友宜也穿上白袍、化身「Dr.侯」，挑戰指紋密碼、鑑識科學等任務。記者張曼蘋／攝影
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新北市長侯友宜今天也在活動現場，挑戰用空氣來擊中紙杯。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜今天也在活動現場，挑戰用空氣來擊中紙杯。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜也穿上白袍化身「Dr.侯」，與小朋友一起同樂。記者張曼蘋／攝影
侯友宜也穿上白袍化身「Dr.侯」，與小朋友一起同樂。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜教育局
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