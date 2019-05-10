新北農漁招募暨展售會 邀民眾更接近農民

2019-05-10 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



為讓民眾能夠在都會區就近採買新北小農特色農漁產品，新北市政府農業局結合板橋遠東百貨中山店，即日起連3天舉辦新北青農招募暨展售會，希望讓民眾更接近農民，也藉由展售會，為農民拓展銷售通路。

有鑑於逐漸老年化的農漁業人口，新北市政府秉持農業政策推展核心概念「先有通路，再開農路」，以消費來帶動生產。除了首創一站式服務平台，從基礎的農業生產培訓、土地資金補助、農企業見習交流外，並依照青農漁民需求進行客製化輔導，透過強化品牌形象、農遊導覽、影片錄製、社群行銷等，將農漁產品販售到通路，也將農民推向民眾。

副市長吳明機表示，從106年開始，新北青農人數從90幾位成長迄今已有200多位。輔導新農民案例累計達46案，107年通路媒合銷售金額約1,000萬元，今年度邀請各類型通路洽談，銷售金額上看1,500萬元。未來將著重於以智能化方式解決農業缺工問題，並持續拓展行銷通路，推出青春山海線遊程等方式，創造地方經濟活絡。另對於有意投入農業的有志之士，市府則有鶯歌心希望農場教育基地，可讓未來將投入農業的朋友，更有信心與講師的陪伴。