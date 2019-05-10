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另類教育！大學把建築蓋成馬桶、炸雞…原來寓意深遠

影／台北市雙語大教室 各領域CLIL教給你看

2019-05-10 11:46聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

北市107學年度雙語實驗課程暨英語融入領域教學計畫成果發表「台北市雙語大教室」，今天上午在永吉國小舉行。共有37所國中小公開演示41堂雙語課程，邀請有興趣的教育工作者到場觀摩並進行教學實務經驗分享。台北市長柯文哲上午應邀出席致詞並參觀英語教學課程來暸解現階段台北市雙語教育推動的現況。

台北市長柯文哲上午出席107學年度臺北雙語大教室活動時與學生練習拍球同時用英文數...
台北市長柯文哲上午出席107學年度臺北雙語大教室活動時與學生練習拍球同時用英文數數。記者徐兆玄／攝影
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台北市長柯文哲上午出席107學年度臺北雙語大教室活動與學生合影。記者徐兆玄／攝影
台北市長柯文哲上午出席107學年度臺北雙語大教室活動與學生合影。記者徐兆玄／攝影
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北市柯文哲
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