新北行動玩具車 前進三峽為幼兒共融學習出力

2019-05-10 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市玩具銀行勸募二手玩具，並以行動玩具車深入全市29區，昨天配合八里愛心教養院附設的三峽日托中心幼兒融合活動，前進三峽溪東市民活動中心，鮮豔的玩具車馬上吸引孩子們目光，紛紛好奇的湧上前，等到玩具擺好，孩子們馬上衝向相中的玩具，現場不時響起歡笑聲。

新北市玩具銀行主要透過勸募二手玩具，推廣親子共學共玩、環保回收等理念，期望延續玩具價值，同時規畫行動玩具車，開放各界申請下鄉。

八里愛心教養院長謝鑫敏說，教養院附設三峽日托中心近8年前和三峽幼兒園合作，每月辦幼兒融合活動，內容包括體適能、美勞、故事、遊戲等等，這次邀請行動玩具車加入，除遊戲機器人、辦家家酒等一般玩具，也為日托中心身障小朋友們準備聲光玩具，透過聲光刺激學習。

三峽日托中心教師利用繪本故事「小火車做到了」設計小遊戲，日托小朋友扮演火車幫助他人，也讓三峽幼兒園的小朋友學習如何關心、體貼別人需求。三峽幼兒園長陳淑玲說，玩具行動車讓融合活動更加有趣，她也請家長把握6歲前早療黃金期，避免錯過發展關鍵期。

「竣竣」全面發展重度遲緩，個性卻活潑好動，喜歡和人親近，也看到玩具開心極了，幼兒園「小恩」先拿到他最愛的嵌板拼圖，伸手就想拿，特教老師引導他詢問「可以一起玩嗎？」小恩同意後，他才加入，馬上快速完成拼圖，還挑戰更難的混搭拼法，2名小朋友專心合作。