謝樟樹堅持給雞健康快樂生活 生產出新鮮安心蛋

2019-05-10 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



謝樟樹雞蛋廠以雞蛋友善系統飼養母雞，讓母雞在天然、安心的環境下產生雞蛋，堅持給消費者更好的選擇。圖／動保處提供 分享 facebook 謝樟樹雞蛋廠以雞蛋友善系統飼養母雞，讓母雞在天然、安心的環境下產生雞蛋，堅持給消費者更好的選擇，農業局表示，只要蛋盒上有標示「放牧」、「平飼」、「豐富籠」字眼，都是友善飼養出來的雞蛋。

以平飼飼養的蛋雞可以在運動區自由活動。圖／動保處提供 分享 facebook 深坑區謝樟樹蛋雞場在106年設置，具備雞蛋友善生產系統的平飼飼養。謝樟樹蛋雞場以平飼飼養母雞，提供產蛋舍讓母雞產蛋可以有隱蔽空間，運動場區雞隻能夠爬上爬下、自行在沙盆整理羽毛與除蝨、啄地找食物，這些都是屬於動物的自然行為，生活其中母雞可常保快樂心情。

傳統格子籠飼養是將雞隻長期關在窄小的格子籠裡，讓母雞下的蛋可以直接落至溝槽再行收取，但母雞沒有自由活動空間，也無法安心產蛋，籠子底部長期堆積著雞屎，再加上臺灣悶熱潮濕的環境，很容易造成養雞場環境衛生不良。

這種方式是方便雞農飼養雞隻，但犧牲母雞的自由與健康，不同於傳統格子籠飼養，雞蛋友善生產系統分為豐富化籠飼、平飼及放牧，而朝向轉型符合動物福利的畜禽生產也已是國際趨勢。

蛋農謝樟樹原本飼養黑豬，2年前改裝豬舍成蛋雞場，一開始規劃就採取符合雞蛋友善生產系統的平飼飼養，謝樟樹說，善待雞才有好蛋可以吃，轉型友善生產除了自己本身的堅持，同時也需要市場的支持，他會堅持人道方式飼養，生產新鮮又安心的雞蛋，給消費者更好的選擇。