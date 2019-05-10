增新式LED標誌、科技執法 新北推通學巷2.0保護學生

2019-05-10 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市交通局為了讓孩子安心走路上下學，今年推動「通學巷2.0改善計畫」，增設新式LED交通標誌、道路彩色鋪面及科技執法等設施，以確保學生安全。圖／新北市交通局提供 分享 facebook 新北市交通局為了讓孩子安心走路上下學，今年推動「通學巷2.0改善計畫」，增設新式LED交通標誌、道路彩色鋪面及科技執法等設施，除了加強提醒駕駛人注意學童外，也可以用科技執法設備，取締違規闖入管制路段的車輛，預計改善共40所小學，目前已改善板橋莒光國小、樹林山佳國小。

新北市交通局長鍾鳴時今天一早視察板橋區莒光國小「通學巷2.0」施作成果，表示之前的通學巷大多只靠時段性禁止進入標誌管制，但仍有車輛闖入，造成學童與車輛爭道，今年針對校園周邊學童通學路徑及危險路口，增設新式LED標誌、標線，包含綠底行穿線、學校速限標誌、當心學童標誌、當心學童彩色鋪面等，確保學童安全。

另外，交通局同時也設計一款加上注音符號的反光貼紙宣導文宣，以童趣的圖案吸引學童注意，並提醒學童過馬路前要先左看看、右看看，確定車輛停止再過馬路。