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行動治理接地氣 侯友宜中和座談了解地方需求

2019-05-09 23:29聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市長侯友宜今天到中和區公所，進行第一場中和區次里長座談，區內里長針對各里問題提出，並彙整以簡報呈現，侯友宜除了一一回應各里長提出的問題，會中也責成研考會落實管考追蹤，滿足市民需求。

在里長座談會上，反映興南夜市商圈、汙水下水道、捷運噪音及停車空間不足等問題，侯友宜及市府各局處主管一一回覆，侯友宜表示，今年7、8月時也會請3位副市長來與大家「對帳」，檢視是否有確實滿足地方需求，並承諾今年底會再次巡迴與地方進行座談。

有里長反映，捷運線試車噪音過大，對此，新北市政府捷運工程局回應，噪音是因為今年初到4、5月是測試單車緊急煞車系統，經測試後，白天75分貝，晚上降到65分貝，測試完畢至少降低7分貝，6月開始依照營運時的速度進行測試，會同時針對隔音牆進行改善。

中和區地狹人稠，汽、機車停車位不足的問題也被提出，里長們希望可以在巷道內、人行道增設機車停車格，在秀山國小、納骨堂周圍用地也可用來建設停車場，解決車位不足的問題。

交通局表示，日後會在秀山國小做共構停車場，但要先進行校舍改建，若同時進行會影響到師生日常活動，要和教育局進行討論再決定；環保局則承諾，納骨塔附近的用地可出借當臨時停車場。

侯友宜在最後結論時表示，「我上任時負債快1400億元」，侯友宜說，三環三線是前新北市長朱立倫規畫，現在是建設期，財務狀況真的不好，但是他要開源節流，大建設一定要繼續做。

新北市長侯友宜與市府團隊參加中和區第1次里長座談會。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜與市府團隊參加中和區第1次里長座談會。記者江婉儀／攝影
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新北市長侯友宜與市府團隊參加中和區第1次里長座談會。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜與市府團隊參加中和區第1次里長座談會。記者江婉儀／攝影
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侯友宜捷運
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