親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

壓嬰案還有5園行為不當？ 北市社會局證實

2019-05-09 23:02聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

上月初台北市私立「我們的內湖托嬰中心」發生10個月大男嬰遭廖姓保母用身軀壓住制止悶死事件。立委黃國昌上午於立法院質詢期間，揭露「我們的」另有5家托嬰中心發生不當行為，對此，台北市社會局晚間表示，內部確實已開過專案會議，針對連鎖托嬰中心蒐集到托育人員對0至2歲孩童有不當對待行為的共有5家分園，原訂下周公布會議內容以及裁罰內容。

上月「我們的內湖托嬰中心」發生悶死男嬰事件後，社會局檢視監視器影像、訪查相關人員後發現，另外3名托育人員也常以身軀壓制幼童入睡或用手掩蓋幼童口鼻等行為，認定該托嬰中心已違反「兒童及少年福利與權益保障法」而開罰30萬元並勒令停辦1年。

社會局近2周邀集托育等專家學者召開會議，調閱內湖托嬰中心4月半個月內監視錄影畫面，4月9日已對悶死事件的廖姓保母開罰14萬元，另針對托嬰中心徐姓主任、蘇姓托育人員、翁姓保母及李姓保母也有違反兒少法或失職行為，開罰徐、蘇各14萬元，翁12萬元，以及李6萬元罰鍰。

針對立委黃國昌上午於立法院質詢期間，揭露「我們的」另有5家托嬰中心發生不當行為。社會局兒少科長王惠宜晚間指出，這部分需等待婦幼科回應，但內部確實已開過專案會議，針對連鎖托嬰中心蒐集到托育人員對0至2歲孩童有不當對待行為的共有5家分園。

王惠宜說，目前有觀察到托育人員用力拉孩童的腳、一隻腳跨在孩童身上阻止亂動，另一手則安撫另一名孩童睡覺等違規事項。至於違規事項是否有和壓制男嬰導致窒息死亡事件雷同，目前手邊尚未有相關資料，明日等婦幼科同仁說明；婦幼科原訂下周公布會議內容以及裁罰內容。

立委黃國昌揭露發生悶死男嬰案的「我們的內湖托嬰中心」另有5家分園發生不當行為，台...
立委黃國昌揭露發生悶死男嬰案的「我們的內湖托嬰中心」另有5家分園發生不當行為，台北市社會局晚間表示，內部已開過專案會議，原訂下周公布會議內容以及裁罰內容。圖／記者魏莨伊翻攝
分享

托嬰托育保母
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

新課綱研究學校掛牌 汐中學子自主學習

2019-05-09 21:47

汐止汐萬路沒郵局不便 地方盼設i郵箱

2019-05-09 21:45

金山磺港風強又淤積 地方盼加長堤防

2019-05-09 21:45

瑞芳吉慶里共餐兼抽獎 吃蛋糕慶母親節

2019-05-09 21:44

北水處12年48億 幫168萬用戶升級智慧水表

2019-05-09 16:03

侯友宜愛運動 亂入廣場與83歲嬤尬舞

2019-05-09 14:18

淡水通報豬場血痢 動保處採血送驗結果虛驚一場

2019-05-09 11:24

台南北辦成爭議 台中市有租金預算未決定北辦形式

2019-05-09 11:04

柯昨會台北監督連線 下周拜會民進黨團

2019-05-08 23:46

北市動用「救命錢」2.75億改建市場 送議會備查挨批

2019-05-08 23:43

民權東路6段、忠孝東路5段 連3年列北市前3肇事路口

2019-05-08 23:18

新闢淡北道路正反方場外交鋒 藍綠遺憾未過關

2019-05-08 23:16

北市編列7.5億 4年更新33台抽水機組

2019-05-08 23:15

淡北道路環評投票平手 退回再審

2019-05-08 23:12

新北4分之1抽水機組老舊…汛期憂心

2019-05-08 23:07

烏來台車緊急搶修 新竹林管處預計16日可復駛

2019-05-08 21:51

淡北道路又沒過 在地民代：凌遲民意

2019-05-08 19:09

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

影／民進黨議員砲火猛烈 韓國瑜起身答詢議員走光光

2019-05-09 12:11

綠議員頻出考題 韓國瑜：所有質詢就是想讓我漏氣

2019-05-09 12:46

韓國瑜對橋頭科學園區一問三不知 陳其邁：可惜了

2019-05-09 16:30

影／快速道路「斷線」3公里 路網待銜接

2019-05-09 20:46

7旬老翁獨自養大孫女 她想當法官主持正義

2019-05-09 12:03

綠議員考橋頭科學園區 韓國瑜數度要經發局長先答

2019-05-09 11:05

u故事／澳門女孩迷八家將 跳女官將首宣揚台灣文化

2019-05-09 13:23

六輕爆炸害的？麥寮數萬尾鱸魚暴斃 滿池魚屍令人怵目

2019-05-09 11:07

北台最大漁產集散地公廁髒亂 他曾遇見20隻老鼠走跳

2019-05-09 18:45

韓國瑜12次請首長「先回答」 綠營議員認為韓一問三不知

2019-05-09 18:08

新竹縣議會爆發「內鬨」 書面質詢成導火線

2019-05-09 14:43

台南捷運再等等！經費墊付案僅第一期藍線、延伸線通過

2019-05-09 17:41

女廁隔板一再被鑽洞 苗栗市公所改磚牆防偷窺

2019-05-09 14:45

南投縣衛生所護理人員高資低用 將全部調升為護理師

2019-05-09 13:23

冰山特色造景滑梯 桃園民族公園五月底對外開放

2019-05-09 10:46

影／打開幸福、微笑盒子 竹市護城河畔添約會聖地

2019-05-09 16:41

今年宜蘭童玩節可玩到晚上9點 預售票便宜50元

2019-05-09 11:55

網美也愛玩！日韓港澳網紅現身力推桃園景點

2019-05-09 15:26

籌辦文學營 95歲鍾肇政竟憂心問：有沒向警總報備？

2019-05-09 12:18

花蓮新興私房景點 舞鶴水保教室可飽覽秀姑巒溪風光

2019-05-09 21:09

韓國瑜備詢稱為何要像小學生站著 議員無奈

2019-05-09 15:54

影／無患子開花罕見大批蜜蜂 原來是龍眼荔枝花太少

2019-05-09 16:00

同婚登記苗栗市戶所要民眾到台北登記 戶所：認知差異

2019-05-09 15:58

「幾點了咖啡館」拓點屏東 這杯咖啡充滿愛

2019-05-09 13:54

A型O型AB型都不足4天 中部血荒急徵熱血勇士

2019-05-09 12:01

白河蓮花節與日本交流 不只可賞還可「聽」蓮花

2019-05-09 07:44

橋頭科學園區實現 陳其邁：百感交集

2019-05-09 18:55

從小受寵沒成媽寶 小鎮藥師這樣報答母愛

2019-05-09 13:24

「借的書比賣的多」 稻田裡獨立書店暫熄燈

2019-05-09 08:16

流浪犬咬傷學童 南市議員：再不解決就抓到市府

2019-05-09 16:13

影／道安講習辦在殯儀館 酒駕累犯「下次不敢了」

2019-05-09 16:31

亂跑罰3萬！萬安演習月底登場 中市警六國語言齊發

2019-05-09 10:45

公務員當房仲做？ 桃議員要求成立社宅服務中心

2019-05-09 15:06

北水處12年48億 幫168萬用戶升級智慧水表

2019-05-09 16:03

屏東電動自行車事故頻傳 立院修法超速25km罰1800

2019-05-09 11:54

嘉義市Wi-Fi熱點 涵蓋率全台第二名

2019-05-09 21:56

「嚴審」中火水汙染改善書 天數縮減剩60天

2019-05-09 16:33

名廚「阿華師」下鄉用愛獻藝 偏村小孩吃到忘我境界

2019-05-09 21:57

住院安胎126天... 4媽咪組「護球者聯盟」談甘苦

2019-05-09 13:04

6成3適婚公務員沒結婚 桃市府辦聯誼搶手「秒殺」

2019-05-09 19:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top