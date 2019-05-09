壓嬰案還有5園行為不當？ 北市社會局證實

2019-05-09 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



上月初台北市私立「我們的內湖托嬰中心」發生10個月大男嬰遭廖姓保母用身軀壓住制止悶死事件。立委黃國昌上午於立法院質詢期間，揭露「我們的」另有5家托嬰中心發生不當行為，對此，台北市社會局晚間表示，內部確實已開過專案會議，針對連鎖托嬰中心蒐集到托育人員對0至2歲孩童有不當對待行為的共有5家分園，原訂下周公布會議內容以及裁罰內容。

上月「我們的內湖托嬰中心」發生悶死男嬰事件後，社會局檢視監視器影像、訪查相關人員後發現，另外3名托育人員也常以身軀壓制幼童入睡或用手掩蓋幼童口鼻等行為，認定該托嬰中心已違反「兒童及少年福利與權益保障法」而開罰30萬元並勒令停辦1年。

社會局近2周邀集托育等專家學者召開會議，調閱內湖托嬰中心4月半個月內監視錄影畫面，4月9日已對悶死事件的廖姓保母開罰14萬元，另針對托嬰中心徐姓主任、蘇姓托育人員、翁姓保母及李姓保母也有違反兒少法或失職行為，開罰徐、蘇各14萬元，翁12萬元，以及李6萬元罰鍰。

針對立委黃國昌上午於立法院質詢期間，揭露「我們的」另有5家托嬰中心發生不當行為。社會局兒少科長王惠宜晚間指出，這部分需等待婦幼科回應，但內部確實已開過專案會議，針對連鎖托嬰中心蒐集到托育人員對0至2歲孩童有不當對待行為的共有5家分園。