公投綁大選／北市議員促投票年齡層建大數據

2019-05-09 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



國民黨台北市議員羅智強。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨台北市長候選人丁守中提出選舉無效訴訟，今天宣判，因去年公投綁大選，投票亂象叢生，議員羅智強昨在議會民政委員提案，要求北市提供103、107年度台北市長選舉各年齡層選舉人數和投票率資料，除可知道哪些人的投票行為受影響，也有利北市府建立大數據 。

不過民政局長藍世聰表示，中選會不提供選舉人名冊，且這項調查耗費人力，又沒編預算，用民調也可以大概知道各年齡層的支持度。

對於藍的說法，羅智強反批，北市若連一個年齡層的投票率都作不出來，還是智慧城市、公開透明嗎？況且若要檢討選務缺失，也需要這數據，為何學術研究做得到，北市卻做不到。

羅智強說，他首次要求提供年齡數據，市選委會卻以無記名投票、無法分析來搪塞他，但為何過去中選會可以接受年齡層和性別分析的委託案，且若非去年選舉北市選務單位讓很多老人沒辦法投票，他何需索取這些資料。

議員李慶元說，這類數據過去都有，也常在媒體上看到，北市該做；議員王浩也說，可向市長反映，動用二備金來做。

因多數議員贊成此提案，民政委員會召集人陳政忠宣布提案通過；藍世聰則表示，北市是配合中選會辦理選務，對於選民投票意向、各年齡的投票率結果，應該要做的他會向中選會反映。