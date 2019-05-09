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內湖居民盼2處工業區變住商混合 北市：再審議

2019-05-09 21:13中央社 台北9日電

北市都發局規劃把傳統產業居多的內湖區北勢湖、新明路工業區轉型為科技工業區，當地居民陳情盼改為住宅使用或變更成住商混合區。都委會今天審議後，決議下次再討論。

台北市都市計畫委員會下午召開審議信義區、內湖區都市計畫通盤檢討會議，討論包含北勢湖、新明路傳統工業區將變更為科技工業區等案。

都市發展局資料顯示，北勢湖、新明路工業區鄰近內湖科技園區，因性質相近為傳統工業區，近年來，隨整體產業環境變遷，導致傳統產業逐漸式微，加上工業區開發較早、工業住宅混合使用等狀況，讓都更速度緩慢、環境品質低落。

都發局為提升內科產業及改善環境，提出內湖區通盤檢討案，擬把北勢湖、新明路工業區變更為科技工業區。

都委會下午召開審議會，當地多數居民陳情，該2處工業區，因傳統產業工廠逐漸外移等因素，目前僅剩少數工廠還在使用，有8成以上都改為住家，若市府擬改成科技工業區，是無法住人，住戶可能被裁罰、被迫拆遷，盼比照南港產業生活園區，並改為住商工使用區，納入都市更新指定地區。

都發局官員在會議上解釋，針對在地居民需求，已委請顧問公司調查，結果預計今年9月出爐。

都委會委員審議後認為，新明路、北勢湖工業區變更案，市府日前已參考民眾陳情訴求，並配合全市工業區轉型，規劃變更成科技工業區。2件變更案在去年公開展覽期間，接獲民眾陳情案件達55件，多數內容是盼比照南港產業生活特定專用區，並改為住宅使用或變更成住商工混合區。

都委會決議，等調查出爐後，再進行討論。

北市都市計畫都更
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