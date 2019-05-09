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汐止汐萬路沒郵局不便 地方盼設i郵箱

2019-05-09 21:45觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止區汐萬路因為沒有郵局很不方便，市議員張錦豪會勘，希望郵局能夠在北港國小圍牆外...
汐止區汐萬路因為沒有郵局很不方便，市議員張錦豪會勘，希望郵局能夠在北港國小圍牆外設置i郵箱。 圖／觀天下有線電視提供
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汐止區汐萬路因為沒有郵局，要寄郵件、包裹或掛號沒收到，都得大老遠跑到大同路三段去，很不方便，今(9)日上午市議員張錦豪會勘，希望郵局能夠在北港國小圍牆外設置i郵箱，讓上下班民眾收取郵件或是寄送包裹更加便利。

拱北里長高世國說，現在的話，只要是要寄信，或是掛號來沒人在，都一定要跑到五堵中國貨櫃那邊的郵局去領，造成里民很大的麻煩，所以，希望議員張錦豪協助，如果郵局能夠有設置「i郵箱」就會很方便。

市議員張錦豪表示，長期以來在拱北、北港國小這一帶因為有郵務需求的話，都會比較麻煩，因為，原本在大同路二段的郵局已經搬到大同路三段保長坑，所以，汐萬路居民有跟我反應，可以讓他們在收寄包裹時更加便利，所以，今天商請郵局一起來協調，是不是在北港國小圍牆外設立一個「i郵箱」，讓上下班民眾收取郵件或是寄送包裹更加便利。這在汐止是首創，未來如果偏遠一點離郵局比較遠的地方，都比較需要這套系統，讓大家使用上更便利。

汐止郵局經理簡俊民指出，「i郵箱」可以提供24小時收件、寄件的服務，他的便利性很符合現代人的需求，針對當天的會勘，可以的話，只要地點適合符合相關規定，我們會儘量配合設置，當天初勘我們認為大致沒問題，只要用地及政府單位可以的話，我們就會來設置。

郵局北港
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