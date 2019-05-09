新課綱研究學校掛牌 汐中學子自主學習

2019-05-09 21:47 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止國中舉行「十二年新課綱研究合作學校」掛牌典禮，八年級五個班級學生加入自主學習行列，他們也分享成果心得。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 國家教育研究院今(9)日在汐止國中舉行「十二年新課綱研究合作學校」掛牌典禮，八年級五個班級學生加入自主學習行列，他們也分享成果心得，透過自主學習，學到如何做時間管理，讓學習更有效率。

「國家教育研究院十二年國民基本教育課程綱要研究合作學校」掛牌典禮，是由自主學習班師生共同策劃主持，活動過程溫馨隆重，一開始由學生們開著自主學習列車，歡迎大家一起搭乘共享學習成果。

汐止國中代理校長紀淑真表示，汐止國中與國教院合作已邁入第四年，目前以「自主學習方案」為發展重點，校內共五個試辦基地班，同學們在老師的引導下，以自己有興趣或與生活中切身相關的題目進行研究，透過學習過程，讓孩子們做時間的主人。

國教院課程與教學研究中心蔡曉楓表示，看到在推自主學習這一塊，學生們分享的成果很豐富，接下來新課綱上路，汐止國中就是其中一間種子學校。

汐止國中學生說，很喜歡自主學習課程，因為讓我學習到時間管理、目標訂製等等很多非常實用的課程，對於未來學習，可以在工作上讓我有更多時間去做，讓我達成我的業績，也加強思考。

做時間管理、訂定目標等等，都由學生們自己記錄然後再自己評價後，從中修正學習，儀式最後由汐止國中代理校長擔任「汐止國中自主學習號」列車長，帶領師生搭上自主學習號在學海中馳騁，象徵汐止國中親、師、生在這趟旅程中成長茁壯。