大型車視野死角與內輪差多可怕？新竹區監理所設體驗區

2019-05-09 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



大車視線死角釀死亡車禍事件頻傳，為加強宣導正確型車觀念並導入實際體驗活動，公路總局新竹區監理所4月下旬建置「大型車視野死角與內輪差體驗區」，今天辦理啟用典禮，並讓學生實際坐上駕駛位置，了解大型車駕駛人開車時存在視野死角的危險性。

新竹區監理所表示，因大型車轉彎時會產生內輪差，視野也會有死角，且煞車距離長，其他用路人常常有錯覺認為大車駕駛人應該看得到自己，而沒有警覺，一旦闖入車輛的視覺死角，便容易發生交通事故，往往造成重大傷亡。

體驗活動首先介紹大型車視野死角與內輪差的範圍，並請東泰高中學生實際坐上駕駛座，當司機及站在車輛的前方及兩側視野死角上，親身體驗更能了解大型車駕駛開車時，存在視野死角的危險性。

監理所也在內輪差區擺放布偶及氣球假人，模擬道路轉彎時，因內輪差的特性而擦撞假人的場景，讓交通安全知識深植這些即將要考領駕駛執照的高中生，體認遠離大型車的重要，日後考取駕照上路後遠離危險，避免事故發生。