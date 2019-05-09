北水處12年48億 幫168萬用戶升級智慧水表

2019-05-09 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



未來不再有抄表員按鈴進入公寓大樓抄水表，台北自來水事業處預計明年起，分12年逐步把168萬用戶的傳統水表汰換為智慧水表，經費約48億元全由北水處埋單；完成設置後，民眾可及早發現漏水情況，也避免水資源浪費。

傳統水表以往每月或2個月需定期派員至民眾住家抄表，間接干擾住戶，未來裝設智慧水表有度數直接傳送、無需人工抄表，可使用手機或電腦查詢即時用水量和通知漏水狀況等功能。

北水處今天上午至議會財建委員會進行工作報告，處長陳錦祥指出，北水處從民國104年起推廣裝智慧水表，目前已有1800戶用水大戶及1332戶公宅裝設智慧水表，包含323戶用水逾1000度的大戶。未來市府將對外招商，由承包商負責168萬戶採購水表、傳輸施工。

不過，市議員林世宗質疑，如果全由特定少數廠商得標不就「賺很大」；議員陳炳甫說，市府應該把訊息廣為周知，讓電信、水表業者，甚至不同的業者一起研發出符合時代需求的設備。

陳錦祥說，目前全市約有168萬戶使用傳統水表，市府規畫從民國109年起，逐漸推廣裝設智慧水表，分12年逐步汰換，相關經費約新台幣48億元。他強調，雖然整體經費，比傳統水表8年耗費21億元來得高，但對節省水資源絕對有幫助，市府大目標是水資源的有效利用。