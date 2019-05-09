親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

民調輸韓國瑜 蔡英文：跟一般人理解剛好相反

南韓參謀長：北韓今日再度發射不明物體

北水處12年48億 幫168萬用戶升級智慧水表

2019-05-09 16:03聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

未來不再有抄表員按鈴進入公寓大樓抄水表，台北自來水事業處預計明年起，分12年逐步把168萬用戶的傳統水表汰換為智慧水表，經費約48億元全由北水處埋單；完成設置後，民眾可及早發現漏水情況，也避免水資源浪費。

傳統水表以往每月或2個月需定期派員至民眾住家抄表，間接干擾住戶，未來裝設智慧水表有度數直接傳送、無需人工抄表，可使用手機或電腦查詢即時用水量和通知漏水狀況等功能。

北水處今天上午至議會財建委員會進行工作報告，處長陳錦祥指出，北水處從民國104年起推廣裝智慧水表，目前已有1800戶用水大戶及1332戶公宅裝設智慧水表，包含323戶用水逾1000度的大戶。未來市府將對外招商，由承包商負責168萬戶採購水表、傳輸施工。

不過，市議員林世宗質疑，如果全由特定少數廠商得標不就「賺很大」；議員陳炳甫說，市府應該把訊息廣為周知，讓電信、水表業者，甚至不同的業者一起研發出符合時代需求的設備。

陳錦祥說，目前全市約有168萬戶使用傳統水表，市府規畫從民國109年起，逐漸推廣裝設智慧水表，分12年逐步汰換，相關經費約新台幣48億元。他強調，雖然整體經費，比傳統水表8年耗費21億元來得高，但對節省水資源絕對有幫助，市府大目標是水資源的有效利用。

他舉例，北市某國小，裝設智慧水表後，透過智慧水表發現漏水狀況，系統主動通知，在4天內修復漏水情況，因此漏水維持在4800噸內，若未安裝靠人工抄表，可能30天後才發現修理，漏水將超過3萬6000噸。此外，市府也規畫調整相關法令，預定從明年初開始，要求新建物裝設智慧水表。

北水處處長陳錦祥說明計畫。記者魏莨伊／攝影
北水處處長陳錦祥說明計畫。記者魏莨伊／攝影
分享
北水處目前已輔導3000多戶裝設智慧水表。圖／北水處提供
北水處目前已輔導3000多戶裝設智慧水表。圖／北水處提供
分享

漏水水資源修復
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

侯友宜愛運動 亂入廣場與83歲嬤尬舞

2019-05-09 14:18

淡水通報豬場血痢 動保處採血送驗結果虛驚一場

2019-05-09 11:24

台南北辦成爭議 台中市有租金預算未決定北辦形式

2019-05-09 11:04

柯昨會台北監督連線 下周拜會民進黨團

2019-05-08 23:46

北市動用「救命錢」2.75億改建市場 送議會備查挨批

2019-05-08 23:43

民權東路6段、忠孝東路5段 連3年列北市前3肇事路口

2019-05-08 23:18

新闢淡北道路正反方場外交鋒 藍綠遺憾未過關

2019-05-08 23:16

北市編列7.5億 4年更新33台抽水機組

2019-05-08 23:15

淡北道路環評投票平手 退回再審

2019-05-08 23:12

新北4分之1抽水機組老舊…汛期憂心

2019-05-08 23:07

烏來台車緊急搶修 新竹林管處預計16日可復駛

2019-05-08 21:51

防範酒駕再犯 板橋監理站首設關懷櫃檯

2019-05-08 19:45

汐止北山大橋事故多 擬取消機車專用道

2019-05-08 19:45

台北孩子體驗石門農場 學耕作好開心

2019-05-08 19:44

金山區長送康乃馨 鼓勵愛要及時表達

2019-05-08 19:44

淡水海關碼頭漫波展 人文與環境的思考

2019-05-08 19:43

淡北道路又沒過 在地民代：凌遲民意

2019-05-08 19:09

影／淡北道路環評遭退回再審 侯友宜：會再努力

2019-05-08 17:44

板中男裙周 議員質詢校長「合適嗎？」

2019-05-08 17:38

敦南金融大樓更新新建工程 通過環評

2019-05-08 17:29

影／94歲肉粽達人林蜂阿嬤 包肉粽40餘年不嫌辛苦

2019-05-08 17:26

淡北道路環評5：5平手 退回專案小組再審

2019-05-08 17:22

曾封閉2年重創觀光 烏來台車因落石再度停駛

2019-05-08 16:03

影／侯友宜出席淡北道路環評 呼籲給居民一條救命的路

2019-05-08 15:16

金包里二媽回娘家 出巡媽鬥熱鬧

2019-05-08 14:28

影／淡北道路環評 侯友宜：為淡水人闢救命路

2019-05-08 14:10

淡北道路今闖關 藍綠都喊支持

2019-05-08 12:35

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

影／民進黨議員砲火猛烈 韓國瑜起身答詢議員走光光

2019-05-09 12:11

陳其邁宣告橋科要來了 近千則留言讚「你才是高雄市長」

2019-05-08 19:19

板中男裙周 議員質詢校長「合適嗎？」

2019-05-08 17:38

綠議員頻出考題 韓國瑜：所有質詢就是想讓我漏氣

2019-05-09 12:46

藤山步道是彰化縣人氣步道 停車一位難求將解決

2019-05-08 21:17

單親警爸為子女挺住 父兼母職感動慶母親節

2019-05-08 22:23

草屯鎮人口止跌回升 連3個月正成長竟是靠這招

2019-05-08 17:39

網傳韓國瑜半年舉債400億 高市府：借新還舊

2019-05-08 21:56

中捷綠線進度83.53％ 通車時間「卡」在出入口

2019-05-08 17:28

汐止北山大橋事故多 擬取消機車專用道

2019-05-08 19:45

他獨得2400萬回饋弱勢 基隆「金成功投注站」明送100個紅包

2019-05-08 19:45

7旬老翁獨自養大孫女 她想當法官主持正義

2019-05-09 12:03

雲林垃圾分類逾2成不合格 紙容器、生廚餘違規最多

2019-05-08 21:51

綠議員考橋頭科學園區 韓國瑜數度要經發局長先答

2019-05-09 11:05

淡北道路環評5：5平手 退回專案小組再審

2019-05-08 17:22

u故事／澳門女孩迷八家將 跳女官將首宣揚台灣文化

2019-05-09 13:23

談「真、假柯粉之爭」 柯文哲引用胡適名言

2019-05-08 19:08

龍、燕再吵台中機場升格 學者籲「先改善交通接駁」

2019-05-08 18:10

影／南鐵東移爆強拆 詹順貴：再搞小動作2020恐失民心

2019-05-08 17:55

影／南鐵東移是賴清德「照妖鏡」？拒遷戶：到底急什麼

2019-05-08 17:10

六輕爆炸害的？麥寮數萬尾鱸魚暴斃 滿池魚屍令人怵目

2019-05-09 11:07

雲嘉南汽機車失竊率 3年皆降

2019-05-08 23:53

拒絕武荖坑滑水道連署破6千 宜縣府急澄清無混凝土滑水道

2019-05-08 16:57

華泰名品城3期開幕 桃園百貨業將陷戰國時代

2019-05-08 22:29

冰山特色造景滑梯 桃園民族公園五月底對外開放

2019-05-09 10:46

籌辦文學營 95歲鍾肇政竟憂心問：有沒向警總報備？

2019-05-09 12:18

南投縣衛生所護理人員高資低用 將全部調升為護理師

2019-05-09 13:23

讓媽媽開心過母親節 草屯發2萬元生育津貼

2019-05-08 22:25

影／海上國民外交 95名騎士10小時「騎」到石垣島

2019-05-08 19:18

烏來台車緊急搶修 新竹林管處預計16日可復駛

2019-05-08 21:51

北市動用「救命錢」2.75億改建市場 送議會備查挨批

2019-05-08 23:43

敦南金融大樓更新新建工程 通過環評

2019-05-08 17:29

台中太平荔枝「貨出去」拚外銷大打科技戰

2019-05-08 17:40

女廁隔板一再被鑽洞 苗栗市公所改磚牆防偷窺

2019-05-09 14:45

車主自保 停機車格、上大鎖

2019-05-08 23:50

高市成立青年局 韓國瑜提條件局長不超過40歲

2019-05-08 21:49

超震撼！火焰與舞蹈結合 即將成真火舞團週末前進屏東

2019-05-08 19:18

「借的書比賣的多」 稻田裡獨立書店暫熄燈

2019-05-09 08:16

新竹縣議會爆發「內鬨」 書面質詢成導火線

2019-05-09 14:43

韓國瑜對橋頭科學園區一問三不知 陳其邁：可惜了

2019-05-09 16:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top