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北市推智慧水表 規劃109年全市逐步裝設

2019-05-09 15:58中央社 台北9日電

北市政府推動裝智慧水表。台北自來水事業處今天說，智慧水表有直接傳送度數、即時通知漏水等功能，規劃明年起，全市逐步全面推動裝設智慧水表，並要求新建案須加裝。

台北自來水處處長陳錦祥等官員上午出席台北市議會財政建設委員會，國民黨市議員陳炳甫等人提及關於推廣智慧水表狀況。陳炳甫說，為推廣節約用水，希望北水處盡快要求新建案裝智慧水表。

陳錦祥事後受訪表示，北水處從民國104年起推廣裝智慧水表，主要是因傳統水表，每月或2個月需定期派員至民眾住家抄表，間接干擾居家生活，裝設智慧水表有度數直接傳送、無需人工抄表，可使用手機或電腦查詢即時用水量和通知漏水狀況等功能。

他指出，裝設智慧水表後，用戶可即時得知用水狀態，尤其是用水量大於1000度以上的用戶，像北市某國小，裝設智慧水表後，發現漏水狀況，透過系統主動通知，4天內修復完成，若採傳統方式，經人工抄表後才發現，可能會讓漏水量大增至少5倍以上。

陳錦祥說，目前全市約有168餘萬戶未裝設智慧水表，規劃從民國109年起逐漸推廣裝設，預定期程達12年，相關經費約新台幣48億元，汰換費用雖比傳統水表高，但對於節省水資源絕對有幫助，此外，也規劃調整相關法令，預定從明年初開始，要求新建物裝設智慧水表，新建案裝智慧水表可間接增加房屋附加價值。

他表示，另外，從去年初開始啟用及時通知漏水狀況的「智慧水管家」網頁平台，若全市依期程逐步汰換智慧水表後，將可間接活絡國內資訊產業市場。

漏水北市陳炳甫
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