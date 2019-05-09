親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

母親節499之戰再啟？遠傳網路門市推499吃到飽再送遠百禮券

耶路撒冷「街貓軍團」：聖城失控爆量流浪貓

加速新北汙水下水道建設 板橋重慶路及忠孝路將通水

2019-05-09 11:45聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市為加速汙水下水道建設不遺餘力，這次板橋區重慶路及忠孝路次幹管接管工程，預計今年下半年完成通水。新北市水利局表示，為讓民眾深入了解汙水下水道建設的流程及事項，施工前會舉辦說明會等通知，強調施工期間不會影響民眾的生活狀況。

目前板橋區重慶路次幹管及忠孝路汙水下水道次幹管已經與現有管網銜接並延伸，預計將在今年下半年完成通水，這次集污的範圍為板橋土城界線以北、成都路以南、板橋中和區界線，以及西川路一段、信義路以東的區域。對此，水利局也陸續舉辦周邊大型說明會及推動用戶接管的作業。

為了讓民眾能更加了解汙水下水道建設的流程及需配合的事項，水利局及施工團隊舉辦各種大小型說明會、住戶訪談及場地會勘等，同時事先請板橋地政事務所協助民眾測量、釐清地界，與住戶說明應配合建物需退縮的範圍，並給予時間做拆除，水利局表示，在接管施工期間，不會影響到住戶的瓦斯、自來水及民生汙水等生活狀況，請民眾不用擔心。

新北市府為加速汙水下水道建設不遺餘力，水利局表示，新北市板橋系統汙水下水道工程，直自今年4月已有逾14萬戶完成用戶接管，新北市的污水用戶接管率為60.27%，而板橋地區的污水用戶接管率則高達近67％。

針對汙水下水道用戶接管施工，新北市水利局及施工團隊舉辦各種大小型說明會、住戶訪談...
針對汙水下水道用戶接管施工，新北市水利局及施工團隊舉辦各種大小型說明會、住戶訪談及場地會勘等，讓民眾能更加了解汙水下水道建設的流程及需配合的事項。圖／新北市水利局提供
分享
針對汙水下水道用戶接管施工，新北市水利局及施工團隊舉辦各種大小型說明會、住戶訪談...
針對汙水下水道用戶接管施工，新北市水利局及施工團隊舉辦各種大小型說明會、住戶訪談及場地會勘等，讓民眾能更加了解汙水下水道建設的流程及需配合的事項。圖／新北市水利局提供
分享

污水
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

淡水通報豬場血痢 動保處採血送驗結果虛驚一場

2019-05-09 11:24

柯昨會台北監督連線 下周拜會民進黨團

2019-05-08 23:46

北市動用「救命錢」2.75億改建市場 送議會備查挨批

2019-05-08 23:43

民權東路6段、忠孝東路5段 連3年列北市前3肇事路口

2019-05-08 23:18

新闢淡北道路正反方場外交鋒 藍綠遺憾未過關

2019-05-08 23:16

北市編列7.5億 4年更新33台抽水機組

2019-05-08 23:15

淡北道路環評投票平手 退回再審

2019-05-08 23:12

新北4分之1抽水機組老舊…汛期憂心

2019-05-08 23:07

烏來台車緊急搶修 新竹林管處預計16日可復駛

2019-05-08 21:51

防範酒駕再犯 板橋監理站首設關懷櫃檯

2019-05-08 19:45

汐止北山大橋事故多 擬取消機車專用道

2019-05-08 19:45

台北孩子體驗石門農場 學耕作好開心

2019-05-08 19:44

金山區長送康乃馨 鼓勵愛要及時表達

2019-05-08 19:44

淡水海關碼頭漫波展 人文與環境的思考

2019-05-08 19:43

淡北道路又沒過 在地民代：凌遲民意

2019-05-08 19:09

影／淡北道路環評遭退回再審 侯友宜：會再努力

2019-05-08 17:44

板中男裙周 議員質詢校長「合適嗎？」

2019-05-08 17:38

敦南金融大樓更新新建工程 通過環評

2019-05-08 17:29

影／94歲肉粽達人林蜂阿嬤 包肉粽40餘年不嫌辛苦

2019-05-08 17:26

淡北道路環評5：5平手 退回專案小組再審

2019-05-08 17:22

曾封閉2年重創觀光 烏來台車因落石再度停駛

2019-05-08 16:03

影／侯友宜出席淡北道路環評 呼籲給居民一條救命的路

2019-05-08 15:16

金包里二媽回娘家 出巡媽鬥熱鬧

2019-05-08 14:28

影／淡北道路環評 侯友宜：為淡水人闢救命路

2019-05-08 14:10

淡北道路今闖關 藍綠都喊支持

2019-05-08 12:35

影／淡北道路環評 侯友宜：為淡水人闢救命的路

2019-05-08 10:46

全台唯一退潮行腳遶境 今年首創徒手接力護媽祖

2019-05-08 07:46

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

陳其邁宣告橋科要來了 近千則留言讚「你才是高雄市長」

2019-05-08 19:19

板中男裙周 議員質詢校長「合適嗎？」

2019-05-08 17:38

台中花博閉幕滿地垃圾 洪慈庸怒批后里被「放生」

2019-05-08 13:55

藤山步道是彰化縣人氣步道 停車一位難求將解決

2019-05-08 21:17

林佳龍在彰化連趕4個行程 王惠美和陳素月柔性過招

2019-05-08 13:11

跟完大甲媽繞境迷途20天 Battle哥：繞境有很多食物

2019-05-08 12:36

1662線桃園後站到松山機場 5月29日開通

2019-05-08 12:28

草屯鎮人口止跌回升 連3個月正成長竟是靠這招

2019-05-08 17:39

網傳韓國瑜半年舉債400億 高市府：借新還舊

2019-05-08 21:56

中捷綠線進度83.53％ 通車時間「卡」在出入口

2019-05-08 17:28

單親警爸為子女挺住 父兼母職感動慶母親節

2019-05-08 22:23

他獨得2400萬回饋弱勢 基隆「金成功投注站」明送100個紅包

2019-05-08 19:45

雲林垃圾分類逾2成不合格 紙容器、生廚餘違規最多

2019-05-08 21:51

淡北道路環評5：5平手 退回專案小組再審

2019-05-08 17:22

一車違停連開19張罰單 彰化警：常被檢舉路段多宣導

2019-05-08 13:54

基隆壯觀里11社區每期漏水2萬多度 找到方法解決了

2019-05-08 13:34

影／南鐵東移爆強拆 詹順貴：再搞小動作2020恐失民心

2019-05-08 17:55

談「真、假柯粉之爭」 柯文哲引用胡適名言

2019-05-08 19:08

影／南鐵東移是賴清德「照妖鏡」？拒遷戶：到底急什麼

2019-05-08 17:10

龍、燕再吵台中機場升格 學者籲「先改善交通接駁」

2019-05-08 18:10

開賣了！林內農會開發鳳梨入粽 好吃助消化獲好評

2019-05-08 15:17

影／虎妮V.S韓國瑜面對面 推展高雄觀光

2019-05-08 16:42

淡北道路今闖關 藍綠都喊支持

2019-05-08 12:35

準公托七成漲價當家長提款機？ 中市府：已月補7400元

2019-05-08 13:34

拒絕武荖坑滑水道連署破6千 宜縣府急澄清無混凝土滑水道

2019-05-08 16:57

影／海上國民外交 95名騎士10小時「騎」到石垣島

2019-05-08 19:18

烏來台車緊急搶修 新竹林管處預計16日可復駛

2019-05-08 21:51

雲嘉南汽機車失竊率 3年皆降

2019-05-08 23:53

敦南金融大樓更新新建工程 通過環評

2019-05-08 17:29

北市動用「救命錢」2.75億改建市場 送議會備查挨批

2019-05-08 23:43

影／盧秀燕視察捷運綠線 預告109年通車

2019-05-08 13:51

華泰名品城3期開幕 桃園百貨業將陷戰國時代

2019-05-08 22:29

69天短命「祺祥」年號 嘉義這塊匾見證清政變

2019-05-08 14:26

車主自保 停機車格、上大鎖

2019-05-08 23:50

影／他捐血娶到老婆 籲年輕人接棒一起做好事

2019-05-08 15:14

台中太平荔枝「貨出去」拚外銷大打科技戰

2019-05-08 17:40

高市成立青年局 韓國瑜提條件局長不超過40歲

2019-05-08 21:49

超震撼！火焰與舞蹈結合 即將成真火舞團週末前進屏東

2019-05-08 19:18

讓媽媽開心過母親節 草屯發2萬元生育津貼

2019-05-08 22:25

拖車司機見路有倒樹主動拖到旁 他讚：最美風景

2019-05-08 12:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top