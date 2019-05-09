加速新北汙水下水道建設 板橋重慶路及忠孝路將通水

2019-05-09 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市為加速汙水下水道建設不遺餘力，這次板橋區重慶路及忠孝路次幹管接管工程，預計今年下半年完成通水。新北市水利局表示，為讓民眾深入了解汙水下水道建設的流程及事項，施工前會舉辦說明會等通知，強調施工期間不會影響民眾的生活狀況。

目前板橋區重慶路次幹管及忠孝路汙水下水道次幹管已經與現有管網銜接並延伸，預計將在今年下半年完成通水，這次集污的範圍為板橋土城界線以北、成都路以南、板橋中和區界線，以及西川路一段、信義路以東的區域。對此，水利局也陸續舉辦周邊大型說明會及推動用戶接管的作業。

為了讓民眾能更加了解汙水下水道建設的流程及需配合的事項，水利局及施工團隊舉辦各種大小型說明會、住戶訪談及場地會勘等，同時事先請板橋地政事務所協助民眾測量、釐清地界，與住戶說明應配合建物需退縮的範圍，並給予時間做拆除，水利局表示，在接管施工期間，不會影響到住戶的瓦斯、自來水及民生汙水等生活狀況，請民眾不用擔心。