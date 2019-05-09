台南北辦成爭議 台中市有租金預算未決定北辦形式

2019-05-09 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台南市政府北辦被鏡週刊踢爆指成為競選辦公室，台中市政府前團隊一年也編80萬在台北市設置聯絡處，不過，副市長楊瓊瓔說，北辦很重要，但考慮用其他形式設置聯絡處，不一定租辦公室。

鏡週刊報導，前行政院長賴清德把台南市政府台北辦公室作為競選基地，多位政治人物包括賴清德進出台南市政府北辦，但賴清德否認北辦是競辦。

民進黨台中市議員張耀中昨天也在市議會質詢時指出，台中市政府台北連絡處現在在哪？原本在台北市濟南路二段的連絡處有沒有換位置？

張耀中說，市長盧秀燕去年就職以來，重大政策如捷運藍線、山手線、空汙治理等皆希望中央補助及幫忙，就任逾4個半月，台北辦事處還沒有開張。

市府秘書處長顏迺倫指出，目前還沒有設立，但有設立市府聯絡處於台北的必要。

台中市政府108年預算有台北聯絡處辦公室經費，不過據了解市政府已經沒有續租。

依照台中市政府台北聯絡處設置要點可置主任一人為無給職，張耀中問，市府現在指派何人在該處辦公？實際現場組織編制有多少人員？過去在第二屆台中市長時期，藍營議員宣稱台北連絡處功能不彰，沒有必要和中央各部會府聯繫，要刪除租金預算支出，他建議如市府不打算用租辦公室，應儘速辦理追減預算將租金支出繳庫。