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新北賞螢景點 點選網站秀地圖「按圖索螢」

2019-05-09 07:44聯合報 記者江婉儀╱即時報導

正值賞螢季節，但民眾過去只能透過口耳相傳，或經網路分享才能窺知賞螢秘境，新北市政府農業局今年建置「新北賞螢全攻略」網頁，結合網路地圖，讓民眾「按圖索螢」，點選地點，一秒就能確認境內的螢火蟲所在地，也提醒民眾在賞螢的過程中，遵守「三不一沒有」原則。

新北市農業局表示，網路地圖的使用度日漸增加，為了貼近民眾賞螢旅遊需求，「新北賞螢全攻略」網頁將境內58個賞螢景點，在網路地圖上顯示，民眾只要點選連結進入頁面、選擇想要去的景點，地圖會立即標示景點位置，還有該景點的詳細資訊，方便民眾做好相關旅遊規劃。

農業局規劃，初期讓民眾熟悉賞螢地圖的基本網頁功能，未來將擴大內容建置網頁，例如連結社群網路，讓賞螢民眾能即時分享照片與訊息，既能擴大宣傳新北境內的螢火蟲秘境，也能藉由民眾分享，讓網站內容更豐富，吸引更多遊客到訪新北賞螢，提昇整體觀光產值。

農業局也呼籲，民眾賞螢時要謹記「三不一沒有」原則，包括不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害。如果要攜帶手電筒，要用紅色玻璃紙罩住，避免干擾螢火蟲活動，也要注意自身安全，最好結伴同行，避免發生意外。

農業局表示，時序進入初夏，賞螢時節也即將近入尾聲，還沒來賞螢、或有意再探訪螢光秘境的民眾，可以利用「新北賞螢全攻略」網頁https://firefly.ntpc.gov.tw/，好好規畫賞螢之旅。

「新北賞螢全攻略」網頁將新北境內58個賞螢景點，以網路地圖顯示。圖／農業局提供
「新北賞螢全攻略」網頁將新北境內58個賞螢景點，以網路地圖顯示。圖／農業局提供
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「新北賞螢全攻略」網頁將新北境內58個賞螢景點，以網路地圖顯示。圖／農業局提供
「新北賞螢全攻略」網頁將新北境內58個賞螢景點，以網路地圖顯示。圖／農業局提供
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賞螢螢火蟲
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