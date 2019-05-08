漁市場改建一次動用三分之一「救命錢」 柯市府挨批搶政績

2019-05-08 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲過去一向承諾不追加工程款預算，但第一果菜市場及漁市場改建案，萬大漁市中繼市場工程因應中繼方案調整，需新增冷凍製冰中繼設施，柯決定動用二備金2.75億元，今送議會備查時，議員發現9.65億元市長二備金是市府「救命錢」，卻一次動用三分之一買設備，且不採追加減預算方式送審查，而是備查，議員輪番砲轟柯市府邈視議會。

市府下午將動支二備金案送至議會備查，議員發現市府竟動用高達3分之1的二備金來添購漁市場改建的中繼設施，批評市府先斬後奏，用二備金規避議會監督。多名議員指出，「備查」只有「告知」的意味，也就是就是，就算議會反對，二備金還是可以用，市府邈視議會，只把議會當橡皮圖章。

另有議員批柯文哲過去一向聲稱自己不會追加工程預算，如今卻動用二備金，不循追加減預算方式編預算送審，就是要規避議會監督。且一次動用三分之一的二備金，過去10年內罕見。另外 也有議員勸市場處，將此案改為審查，否則就是擺明要和議會開幹。