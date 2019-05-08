淡北道路闖關再失敗 工務局：繼續努力完成雙北路網

2019-05-08 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



延宕20年的淡北道路今再度闖關環評，在環保署第二階段環評延續會當中，決議要求新北市政府針對環評委員提出的7點意見做改善，並於7月底前送專案小組再審。對此，新北市工務局表示，淡北道路一直是市府及大淡水居民所關注的議題，未來將會針對7點意見做修正，努力完成雙北環河路網的願景拼圖。

環保署環評大會今再審「淡北河北側沿河平面道路工程（淡水河北側沿河快速道路第一期工程替代方案）」環評案，因涉及生態、環保及北市交通衝擊爭議，全案延宕20年至今。

工務局表示，開闢興建淡北道路一直是市府及淡水居民長期關注的議題，如今只剩下最後一里路就可完成，儘管這次仍未過關，未來仍將攜手努力，共同完成雙北環河路網完成最後一塊願景拼圖。

淡北道路從1996年開始規畫，當時是採高架設計，2000年被環評大會駁回，2008年7月時台北縣政府繼續推動，但改為沿河平面道路。2015年新北市府重新送件審查，並進入第二階環評審查，去年8月在環保署進行二階環評的第一次初審，環評委員要求補件說明對交通、生態衝擊等影響，市府去年11月底前再次送審，去年12月環評二階初審建議通過，今年3月13日進入環評大會審查，環評委員最後要求補件再審。

淡北道路全長5.45公里，從淡水區中正東路與淡金路交叉口起到台北市立德路口止，為了降低環境衝擊，只有和淡海輕軌共構部分、跨越關渡大橋，以及跨越立德路等3處採高架設計，其他都是平面雙向4線道。

新北市府補件後，環保署今在排審查，以不具名方式投票，最後決議將本案退回專案小組再審，並要求市府針對環評委員提出的7點意見補充修正完成後，在7月31日前補足相關意見報告。

環評委員所提出的7點包含：

1. 強化隔音牆防鳥擊措施，採用國際上更先進且商業化的防止鳥撞設計。

2. 增加歷史文化景觀調查或因應措施。

3. 具體敘明本案開發後，包括台北市及淡水區交通衝擊影響最大的路口，並研擬因應對策。

4. 具體敘明實施HOV管制方法及相關共乘配套措施，並檢核台2線及本計畫道路設置公車專用道的可行性。

5. 調整生態異常標準，強化環境保護對策頻度

6. 說明次生林補植計畫