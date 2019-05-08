港湖女神要北市跟進新北 推騎樓、人行道全面禁菸

2019-05-08 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



新北市上個月宣布9月起，連鎖超商與咖啡店騎樓全面禁菸，違者可罰最重1萬元，共2600處店面列管；對此，人稱港湖女神的北市議員高嘉瑜在本月初提出書面質詢，建議北市府跟進，朝騎樓人行道全面禁煙規畫，並在1年內以煙捐規畫定點設置吸煙室，讓台北市成為友善行人、婦幼的無煙環境。

高嘉瑜在今天下午於臉書公布書面質詢內容後也引起網友討論，另外，高也提到自強隧道設置區間測速及速限40公里，引發民眾質疑導致塞車及怠速廢氣問題，她今天也建議市府研議適度放寬，兼顧行車安全及效率。

有網友留言給予正面回應包含「實行禁菸區是健康的」、「公共區域、人行道、都應該要禁菸。路上一堆小朋友和嬰兒」、「新北都做了，台北不能輸」、「認真為民著想的議員」、「騎樓人行道禁煙+1；期待早日通過」、「仿效他國，例如日本和新加坡，只有特定區域才能吸煙，這樣才是王道」、「邊走邊抽也要禁止騎摩托車抽菸」。