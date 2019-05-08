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遠見民調：若韓國瑜、柯文哲參選 民進黨全輸

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港湖女神要北市跟進新北 推騎樓、人行道全面禁菸

2019-05-08 19:16聯合報 記者翁浩然╱即時報導

新北市上個月宣布9月起，連鎖超商與咖啡店騎樓全面禁菸，違者可罰最重1萬元，共2600處店面列管；對此，人稱港湖女神的北市議員高嘉瑜在本月初提出書面質詢，建議北市府跟進，朝騎樓人行道全面禁煙規畫，並在1年內以煙捐規畫定點設置吸煙室，讓台北市成為友善行人、婦幼的無煙環境。

高嘉瑜在今天下午於臉書公布書面質詢內容後也引起網友討論，另外，高也提到自強隧道設置區間測速及速限40公里，引發民眾質疑導致塞車及怠速廢氣問題，她今天也建議市府研議適度放寬，兼顧行車安全及效率。

有網友留言給予正面回應包含「實行禁菸區是健康的」、「公共區域、人行道、都應該要禁菸。路上一堆小朋友和嬰兒」、「新北都做了，台北不能輸」、「認真為民著想的議員」、「騎樓人行道禁煙+1；期待早日通過」、「仿效他國，例如日本和新加坡，只有特定區域才能吸煙，這樣才是王道」、「邊走邊抽也要禁止騎摩托車抽菸」。

但也有網友質疑「菸捐夠蓋嗎？」「感覺禁菸很沒人權」、「先有特定區域給吸菸族好嗎？」「別又找理由漲煙價，抽菸就該死嗎？」「煙捐收這麼多，連個像樣吸煙室都沒，配套措施先弄出來在執行吧！」「要賣菸又不給人家場所吸？這個政府在幹嘛？」「如何落實執行，比法令設的嚴苛，更是難辦之處」。

北市議員高嘉瑜在本月初提出書面質詢，建議北市府跟進新北禁菸政策，朝騎樓、人行道全...
北市議員高嘉瑜在本月初提出書面質詢，建議北市府跟進新北禁菸政策，朝騎樓、人行道全面禁煙規劃。圖／取自高嘉瑜臉書
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北市議員高嘉瑜在本月初提出書面質詢，建議北市府跟進新北禁菸政策，朝騎樓、人行道全...
北市議員高嘉瑜在本月初提出書面質詢，建議北市府跟進新北禁菸政策，朝騎樓、人行道全面禁煙規劃。圖／取自高嘉瑜臉書
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人行道禁菸
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