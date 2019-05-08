淡北道路又沒過 在地民代：凌遲民意

2019-05-08 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



延宕20年的淡北道路今天再度闖關環評，但最終委員決議退回專案小組再審，淡水地區民意代表都表示無奈，國民黨議員陳偉杰說，這是對民意的霸凌與不重視。

「無奈、憤怒、痛心」陳偉杰表示，上次已經有條件通過，這次環評又把球丟回專案小組，不就是自打嘴巴，之前呼籲民意尊重專業、專業重視民意，但這次5張同意、5張不同意、3張廢票，根本是對民意的霸凌與不重視。

陳偉杰說，上次結果是要求補件，新北市工務局也說做好萬全準備，但開完又有新問題，問題只會不斷延伸，哪會做得完，要馬就一次講清楚，要馬就乾脆不做，不如像深澳電廠一樣，由主席直接裁示，不要沒擔當。

民進黨議員鄭宇恩表示，遺憾新北市政府提出的數據沒能說服環評委員，淡北道路對於位於核災疏散範圍的淡水三芝居民有其必要，災害發生時依現有台二線、淡江大橋不足以疏散將近20萬人，也不會有人搭大眾運輸工具。

鄭宇恩說，退回小組審查後，希望新北市府納入環評委員及環團的意見，把淡北道路規畫更精緻的方向，解決居民交通問題也兼顧環境。

「好事多磨」民進黨立委呂孫綾說，像淡江大橋歷經7次流標，每次都不斷努力才有現在成果，預計2024年要完工，淡北道路的環評委員提出的專業意見，是希望讓淡北道路更好，也希望有條環境永續、交通便利的道路。