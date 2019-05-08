汐止北山大橋事故多 擬取消機車專用道

2019-05-08 19:45 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區北山大橋機車專用道交通意外頻傳，所以，市議員廖先翔會勘，討論取消機車道的可行性。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區北山大橋連接台北市環東大道，為了安全，另外做了機車專用道，讓汽、機車分流，只是整個匝道設計不夠寬還有彎道，交通意外頻傳，所以，今(8)日上午市議員廖先翔就邀請相關單位人員現場會勘，討論取消機車道的可行性。

汐止大同路車流量很大，尤其是上班時間，大量汽機車湧入北山大橋，不過，長期以來，機車道因為不夠寬再加上彎道，意外頻傳，平均一個月兩起，甚至有死亡車禍，對於機車是不是可以不要走彎道，而是和汽車一行直行上橋到南港也一直引起大家的關心。

市議員廖先翔表示，跟其他橋的機車道比起來是比較窄一點，加上轉彎時剛好有伸縮縫，然後在末端因為滯納空間的不足，一個轉彎馬上就到了紅綠燈的地方，所以，常常會剎車不及產生事故，就有許多機車族建議是不是把機車道取消，因此請交通局評估一下。

廖先翔指出，如果要改，就將最外側改為汽車道直接上環東，中間跟最左邊車道就讓我們汽機車行駛，交通局可能會考慮一些安全上的問題，包括汽機車在交織的一些問題，請交通局回去評估規劃，希望找出對汽機車通行都更安全順暢的改善辦法。

市府交通局科長李友欽指出，在交織的部分還有一些問題待克服，後續會由交通局針對南陽橋右轉還有大同路直行交織的部分，做一些研究後再做後續處理。