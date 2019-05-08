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影／淡北道路環評遭退回再審 侯友宜：會再努力

2019-05-08 17:44聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

新北市長侯友誼下午出席環保署淡北道路第二次環評大會審查，得知審查結果：兩案均未超過半數，無法據以作成通過與否之判斷。請開發單位於108年7月31日前依下列意見補充、修正送專案小組再審。侯友誼先是感謝環評委員，隨後向保署署長張子敬與環評委員一一握手致意。

【中央社╱台北8日電】

已經爭議超過20年的淡北道路開發案，今天闖關環保署環評大會再度失敗。環評委員決議將開發案退回專案小組。新北市長侯友宜表示，尊重環評委員意見，會儘速補充相關資料。

行政院環境保護署今天下午召開環境影響評估審查委員會第354次會議，會中第一案繼續審查「淡水河北側沿河平面道路工程（淡水河北側沿河快速道路第一期工程替代方案）環境影響評估報告書初稿」，環評委員在會中投票表決，結果贊成及反對票數相同，環評委員決議退回專案小組再審。

對於力推的淡北道路開發案闖關環評又失敗，必須回到環評初審階段，侯友宜在會後受訪表示，尊重環評委員有不同的想法，也謝謝環評委員不到兩個月就又排審淡北道路環評案，這表示環評委員對淡北道路開發非常的重視。

侯友宜指出，新北市政府會針對環評委員作出的建議，在7月31日前補足並送環保署環評專案小組審查，也會努力讓環保團體了解新北市政府對環境永續保護、文化資產保存的努力。

侯友宜也強調，新北市政府會鍥而不捨的努力，希望淡北道路有一天能帶動淡水區域及產業發展，並成為一條平安的道路，這都是淡水人所殷殷期盼的。

新北市長侯友誼（圖）下午出席環保署淡北道路第二次環評大會審查，得知審查結果：退回...
新北市長侯友誼（圖）下午出席環保署淡北道路第二次環評大會審查，得知審查結果：退回再審，先是感謝環評委員，隨後與環評委員一一握手致意。記者蘇健忠／攝影
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新北市長侯友誼（後排右）下午出席環保署淡北道路第二次環評大會審查，得知審查結果：...
新北市長侯友誼（後排右）下午出席環保署淡北道路第二次環評大會審查，得知審查結果：退回再審，先是感謝環評委員，隨後向保署署長張子敬（後排左）與環評委員一一握手致意。記者蘇健忠／攝影
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環評環保署
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