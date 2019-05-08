板中男裙周 議員質詢校長「合適嗎？」

2019-05-08 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市板橋高中在5月6日至11日為校慶周期間，學生會發起「板中男裙-裙聚效應」活動，就連校長廖春錦也錄製影片，認為要打破性別刻板、尊重氣質差異，新北市議員林國春今在市議會質詢校長，持續性地宣導教學生穿裙子「合不合適」，不少家長向他反映不想讓孩子唸板中。

板橋高中學生會發起板中男裙周，也在臉書上宣布，讓性別教育不再只是口號「和我們一起成裙結隊」，除了校長廖春錦響應錄製影片外，不少男老師也穿起裙子力挺，也說不論男生女生都有選擇穿著的自由。

林國春表示，他重視學校安全，反毒、反霸凌、反暴力、反色情，所有學校的事情就是他的事情，大家知道他當警察開過槍、抓歹徒問很多筆錄，到底是什麼樣的學生，造成現在社會混亂、治安事件。

林國春說，讓毒品侵入校園、不當教材侵入校園，他一定不能容忍，他「零容忍」，他很少請校長到議會來，是因為很多家長跟他反應，不然也不會請校長來。

林國春指出，如果是表演活動，笑一笑他沒話講，如期、定期活動有通知家長嗎？他沒有預設立場，尊重學校的活動，但是要考慮到所有家長心情是怎麼想的，要跟家長講一下，有很多家長不希望小孩就讀板中。