敦南金融大樓更新新建工程 通過環評

2019-05-08 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



國泰集團「起家厝」、誠品敦南店所在的敦南金融大樓近年來辦理都市更新，打算拆除重建，由寶豐隆興業公司向北市府申請新建工程相關審查，並在今天進行環境影響評估，最後通過審查，而環評委員會也要求寶豐隆在綠植栽、垃圾廚餘減量等環保設計應更好，並在1個月內書面補充回應。

敦南金融大樓內的誠品敦南店是台灣唯一的24小時書店，是許多台北人共同的記憶，如今大樓將都更重建，正進入都更審查，而誠品租約則將在2020年到期；未來通過相關審議後，整體施工期程預計3年內完成拆建。

現為12樓的敦南金融大樓，未來將拆除後會原地新建地上28樓、地下6樓、高超過141公尺的黃金級綠建築商業大樓，同樣可作辦公室或供餐飲、金融、零售等服務業使用，5樓還設有綠化露天平台，同時規畫太陽能發電設施、節能照明，垃圾暫存區也會有低溫冷藏設備降低廚餘臭味。

至於交通相關的停車場車位則有汽車247席、機車387席、自行車62席、裝卸貨區9席，出入口位置則與原大樓相同，避免影響公有車道交通，除停車場入場車道有設計容納15輛車的空間，也預計採用車牌辨識加速車輛進出。

不過，環評委員會指出，新建計畫提到餐飲業也將要設置除臭設備或是協助監測空氣品質等承諾，未來也應確保大樓承租戶或買主也會履行；另外，新大樓也是百年大計，加上仁愛圓環周邊本就是市區少有的綠帶，新大樓各種綠美化、環保設計都應更具前瞻性。

有委員認為5樓綠化露天平台計畫以草本類為主，應嘗試增加覆土深度從30公分增為1到1.5公尺以栽種喬木；環保局則期盼大樓能夠跟上「潮流」禁用一次性餐具，做到垃圾減量，而廚餘則應自行製作堆肥，在綠化植栽上循環利用。